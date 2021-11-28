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Общество28 ноября 2021 5:32

«Я поступил бы также»: адвокат уфимца Санкина, который устроил самосуд педофилу, снова обжаловал приговор

Кассационную жалобу рассмотрят 15 декабря в Самаре
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Шота Горгадзе

Фото: Шота Горгадзе

Звездный адвокат уфимца Владимира Санкина, который убил мужчину, якобы домогавшегося до двух мальчишек, заявил, что будет обжаловать несправедливый приговор своему подзащитному. Об этом накануне Шота Горгадзе заявил у себя на странице в «Фейсбуке». Рассмотрение жалобы состоится 15 декабря в Шестом кассационном суде в Самаре, куда адвокат пригласил журналистов и общественников.

- В суде буду присутствовать лично. <…>. Я на его месте поступил бы также, - заверил Шота Горгадзе.

Напомним, эта громкая история произошла 30 января 2020 года. Владимир Санкин вечером возвращался домой, когда на улице к нему подбежал подросток и попросил о помощи. Мол, его друга в квартире хочет изнасиловать извращенец и угрожает ему топором. Санкин бросился в квартиру, вытащил полураздетого мужчину на улицу и избил его штакетником – позже от травм и переохлаждения он скончался в карете скорой помощи. И хотя 54-летний убитый Владимир Зайцев действительно был судим за изнасилование ребенка и недавно освободился из тюрьмы, следствие выяснило, что в тот вечер мальчики пришли к нему по своей воле, а потом беспрепятственно покинули квартиру.

В итоге «народный герой» Санкин получил от суда присяжных 8 лет лишения свободы. Позже дело пересмотрели в Верховном суде, и срок снизили до 6 лет. Адвокат Санкина заявил, что недоволен приговором и сделает все, чтобы уфимец вышел на свободу.