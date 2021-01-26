Народный герой или жестокий убийца: в Уфе осудили Владимира Санкина, который устроил самосуд педофилу

Владимир Санкин даже после суда не сожалеет о своем поступке Фото: Рустем АХУНОВ

Горячие обнимания с расплакавшейся женой, звонкий щелк наручников на запястье и напоследок слова: «Я ни о чем не жалею!». Именно так Владимира Санкина увели из зала суда. Казалось, что его жалеют даже сами служителя правопорядка, которые вели себя максимально вежливо.

Приговор оказался суров – восемь лет строгого режима. Не помогли 34-летнему уфимцу Владимиру Санкину, избившему до смерти предполагаемого педофила, ни звездный адвокат Шота Горгадзе, ни суд присяжных, ни всенародная слава и любовь, ни даже общественная петиция с требованием свободы для «защитника детей», которую подписали почти 100 тысяч человек.

Общество разделилось на два лагеря: одни считают, что это справедливое наказание за смерть человека (пусть и преступника). Другие (и пока их абсолютное большинство) обвиняют суд в лоббировании педофилии и требуют немедленно освободить «народного героя».

«Комсомолка» вспомнила все обстоятельства и нюансы этого громкого дела и попыталась разобраться – что на самом деле произошло в тот вечер, и справедливо ли суд присяжных вынес обвинительный приговор.

Гражданская супруга Санкина Полина до последнего защищала мужа, уверяя в его невиновности

«Я СПАС МАЛЬЧИШЕК, КОТОРЫХ УДЕРЖИВАЛИ В КВАРТИРЕ»

По версии, представленной самим Санкиным, поздно вечером 30 января он возвращался из автосервиса, где работал автослесарем, домой. На остановке неожиданно к нему подбежал зареванный подросток и заявил, что его друга держит в квартире «страшный дядя» и, угрожая топором, требует снять штаны.

- Мальчик рассказал, что он с другом играл на улице в снежки. Они промокли, зашли в подъезд погреться, из квартиры на втором этаже вышел мужчина и спросил, что они тут делают. Потом он пригласил их к себе домой – выпить чаю с конфетами и показать «кое-что интересное». Ребята зашли в квартиру, а тот с порога на них с топором – мол, снимайте штаны, а то хуже будет, - рассказала жена Санкина Полина Наумова.

Далее все происходило стремительно. Не раздумывая ни минуты, Санкин якобы бросился на помощь. Забежал в квартиру, вытащил за грудки мужика на улицу и потребовал объяснений. Конструктивного разговора не вышло – мужчина был сильно пьян, полез в драку и даже якобы сломал Санкину челюсть (впрочем, никаких телесных повреждений, кроме ссадин на руках, экспертиза позже не найдет. – Ред.).

- Завязалась драка. Я его ударил несколько раз, потом приехала полиция. Меня в отделение, а утром сказали, что мужик умер. Я не хотел его убивать, сам выпивший немного был, поэтому не рассчитал силы, - оправдывался Санкин перед следователями.

Не рассчитал силы, на самом деле, это довольно мягкая интерпретация. Судмедэкспертиза установила, что сначала Санкин набросился с кулаками на своего оппонента, а потом, выломав из забора полутораметровую штакетину, начал избивать его по голове. Экзекуция длилась около 4-5 (!) часов, пострадавший получил множественные переломы ребер, а голова и вовсе превратилась в кровавое месиво. Остановить это зверство смогли только прибывшие сотрудники полиции. К тому моменту предполагаемый педофил уже долгое время провалялся полуголый и без обуви на снегу, поэтому скончался в карете скорой помощи от переохлаждения.

НАРОДНАЯ ЛЮБОВЬ

История стала известна уже на следующий день. Притом информация шла не от полиции, не от официальных источников – все возможные городские соцсети были переполнены сообщениями о подвиге настоящего мужика, который не остался в стороне и бросился на помощь мальчишек. Особый акцент на том, что убитый был настоящим педофилом и жить попросту не заслуживал. Мол, он уже был дважды судим, отсидел внушительный срок за развращение ребенка, и теперь опять взялся за старое. Позже выяснится, что с такой информационной атакой на опережение сработали знакомые Санкина, которые решили сами распространить героическую версию, в которой были опущены многие детали.

Все дошло до того, что в утро следующего дня у здания суда, где должно было состояться первое слушание о выборе меры пресечения, собралась огромная толпа людей. Это был полноценный пикет, в котором собравшиеся требовали немедленно освободить Санкина. Самое интересное, что основную массу составляли молодые мамы с колясками, рьяно выкрикивающие, что такой человек им нужен на свободе, а не за решеткой.

Отыскались в толпе и знакомые задержанного. Они в один голос утверждали журналистам, что добродушнее Санкина на свете и нет никого. Такой обычный настоящий мужик, готовый всегда по первому зову прибежать на помощь, товарищ, на которого можно слепо положиться. Послушать со стороны, так Санкин – едва ли не пример для общества. Однажды спас человека из горящего дома, а в другой раз в парке отбил женщину из лап насильника.

Полина Наумова не пропускала ни одного судебного заседания, поддерживая своего супруга Фото: Рустем АХУНОВ

- Я помню один случай, мы как-то все вместе отдыхали на природе. Дети играли в мяч у реки, и его стало относить течением. Представляете, Владимир, как был в одежде, бросился в воду и вытащил этот мяч! Мы его спрашиваем, зачем ты полез в реку, опасно же. А он отвечает – так дети же расстроятся… - вспоминает подруга Владимира Лилиана.

- Мой муж – замечательный и добрый человек, который больше всего в жизни любит детей, - рассказывала нам гражданская супруга Полина. – Своих детей у нас нет, десять лет уже живем вместе, но пока не получается. Зато как любят Владимира соседские ребята и дети наших друзей! Он с ними и в футбол играет, и возится постоянно. А племянника, сына родной сестры Кристины и вовсе воспитывал, как собственного сына.

- Но ведь человека убил, да еще так жестоко… - пытаемся в разговоре вернуться к самой ситуации.

- Да разве это человек? Это педофил! Серийный педофил! Вчера решил этих мальчишек к себе завести, завтра других позовет. И что он с ними бы сделал? Вы думали? Нашли бы на свалке лишь трупы, – моментальная многоголосная острая реакция в ответ.

Отметим, что скончавшегося 54-летнего Владимира Зайцева действительно в 2007 году осудили за развратные действия в отношении несовершеннолетнего. Кто-то и вовсе утверждал, что жертвой извращенца стал его собственный маленький сын, но информация не подтвердилась. Вышел Зайцев на свободу осенью 2018 года, и вплоть до 2026 года должен был находиться под административным надзором. Семьи у мужчины не было, родная сестра, с которой Владимир Зайцев особо и не ладил, купила ему комнатушку в коммуналке в двухэтажном бараке, где тот коротал свои дни, распивая алкоголь и нигде толком не работая. С соседями Зайцев знакомств не заводил, да и те старались держаться от странного новосела подальше. Они прекрасно знали, кто он такой и шушукались между собой о любопытном жильце.

Именно один из соседей Зайцева первым заметил, что к нему в гости пришли двое подростков, что те ссорились и кричали, но предпочел не вмешиваться в разборки и спрятался в своей комнате. Позже в окно мужчина увидел, как разъяренный Санкин штакетником молотит по лежащему на земле соседу и не думает останавливаться, поэтому все же вызвал полицию.

Владимир Санкин до последнего верил, что суд присяжных вынесет ему оправдательный приговор Фото: Рустем АХУНОВ

«ДЯДЯ ВОВА ВЗЯЛ ДЕНЬГИ»

Следователей вполне логично заинтересовал вопрос, а что дети в столь позднее время (в квартиру к Зайцеву ребята пришли после 23.00) вообще делали на улице? Выяснилось, что оба подростка учились в спецшколе, росли и воспитывались в простых рабочих семьях, у одного не было матери, а воспитанием занимался старший брат. По сути, ребята были предоставлены сами себе, поэтому грелись по чужим подъездам.

Сами подростки в беседе с «Комсомолкой» выложили собственную версию случившегося.

- Мы стояли в подъезде. Мужик позвал нас, чтобы показать какую-то вещь, мы спрашивали, что именно, но он точно не сказал, - рассказывает 13-летний Дамир Ведерников (здесь и далее имена несовершеннолетних изменены. – Ред.) – Мы зашли в коридор. Мужчина был сильно пьян и попросил нас снимать штаны. Мы отказались, а он предложил деньги – сначала 500, потом 1,5 тысячи рублей. Мы отказались, тогда он сказал, что у него в шкафу лежит топор. Я испугался и выбежал из квартиры, а мой друг не успел.

Итак, мальчишки сами признают, что обидчик был сильно пьян, пресловутый топор никто в глаза не видел, дверь в квартиру была открыта. Возникает три вопроса: зачем подростки (не маленькие наивные пятилетние дети!) вообще пошли смотреть на какую-то «непонятную штуку», почему не смогли дать отпор тщедушному шатающемуся мужчине, и почему не выбежали из квартиры вдвоем, если выход был свободен?

- Испугались, растерялись, - разводили руками подростки.

Кстати, а что там с деньгами? В ходе следствия Санкину предъявили обвинение не только в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, но и в грабеже. По версии следователей, Санкин все-таки отобрал у Зайцева те самые 1,5 тысячи рублей, из которых 500 рублей отдал подросткам, а еще тысячу положил к себе в карман. Но все было уже после жестокого избиения.

- Ну да, дядя Вова у него на улице деньги взял. Сколько – не знаю. Нам никаких денег он не давал, честно, - уверял один из мальчишек.

«ПОДРОСТКИ ПОШЛИ В КВАРТИРУ, ЧТОБЫ ВЫПИТЬ ПИВА»

Впрочем, в беседе со следователями юлить мальчишкам не удалось. На допросах они чистосердечно признались, что пришли в квартиру к Зайцеву… добровольно.

- У Санкина не было никакой необходимости защищать подростков. Согласно показаниям ребят, Зайцев к ним не прикасался, ни в квартире, ни на улице, и уж тем более их не удерживал, - рассказал собственный источник «Комсомолки» в следственных органах.

Так, один из мальчишек рассказал, что они встретили Зайцева на улице и решили у него «стрельнуть» сигаретку. Тот ответил, что сигареты у него лежат дома, и предложил ребятам сначала прогуляться до магазина, где он собирался купить алкоголь, а потом зайти за сигаретами. Подростки согласились, а потом и приняли предложение пропустить по паре стаканчиков пива с новым приятелем. Чтобы не сидеть в подъезде, было решено зайти в квартиру. Там-то подвыпивший Зайцев действительно предложил им снять штаны и показать свои половые органы, на что мальчишки, смеясь, отказались.

- Тогда Зайцев попросил их уйти, после чего ребята свободно и беспрепятственно вышли из квартиры и пошли на улицу, где начали кидать снежками в его окно. Зайцев взбесился и вышел вслед за ними, начал что-то им громко высказывать, но держался в стороне и не подходил близко. В этот момент по улице мимо проходил Санкин, которому ребята и решили рассказать о необычном предложении, - говорит собеседник «Комсомолки». – Санкин сразу же изъявил желание «наказать извращенца», завязалась драка. Мальчишки не стали ждать, чем все закончится, и разбежались по домам. Таким образом довод подсудимого о мести за аморальное поведение потерпевшего оказывается совершенно необоснованным, ведь никакой угрозы и опасности для подростков Зайцев не представлял. На теле самого Санкина нет ни одной ссадины.

На суде выяснилось, что подростки (крайние на фото) распивали у Зайцева алкоголь, а получив непристойное предложение, беспрепятственно удалились из квартиры

«ДОЙДЕМ ДО ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИИ, НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ»

Почти год шло расследование уголовного дела. Все это время Санкин находился под домашним арестом, пока тысячи людей по всей России собирали подписи за его освобождение. Знаменитый адвокат Шота Горгадзе, который в свое время защищал интересы певца Валерия Меладзе, продюсера Иосифа Пригожина и главы Росгвардии Виктора Золотова, сам лично предложил семье Санкина защищать его интересы в суде – причем абсолютно бесплатно. В надежде на оправдательный приговор, Санкин вместе с адвокатом настоял на суде присяжных. Мол, у всех есть дети, поэтому все согласятся с тем, что кровавая расправа – мера вполне оправданная, если речь идет о детях.

Вот только надеждам уфимца и его многочисленной армии поддержки не суждено было сбыться. В конце декабря 2020 года суд присяжных вынес решение, что Санкин виновен в причинении тяжкого вреда здоровью Зайцева, из-за чего тот скончался. В январе 2021 года Калининский суд Уфы вынес свой вердикт: с учетом смягчающих обстоятельств (положительные характеристики от соседей и с места работы, дома – старенькая больная мать) Санкина приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Отмечается, что это минимальное наказание по статье ч.4 ст. 111 УК РФ. Что касается обвинения в грабеже, на суде подростки отказались от своих показаний про деньги, поэтому по этой статье присяжные вынесли оправдательный приговор.

После судебного заседания адвокат Санкина Шота Горгадзе опубликовал у себя в соцсетях гневный пост, где обвинил присяжных и суд в «посыле педофильского лобби» и пообещал продолжать бороться за свободу и честь своего подзащитного.

- Что нам всем хочет сказать этим суд? «Увидев насильника, удерживающего ребенка и пытающегося его изнасиловать, не вмешивайтесь, идите своей дорогой! Иначе вы сядете на 8 восемь лет!». Я не конспиролог, но, может, это посыл педофильского лобби (которое во всем мире достаточно влиятельно) гражданскому обществу: «Не трогайте наших!»? Пусть звучит жестко, но по мне лучше мертвый педофил, чем мертвый ребенок, жертва педофила. С этим делом мы дойдем до Председателя Верховного суда РФ. Не сомневайтесь, не отступим! – жестко подчеркнул Шота Горгадзе.

К возмущению обвинительным приговором присоединились и многие известные люди: российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев, бойцы ММА Магомед Исмаилов, Петр Ян и Александр Шлеменко, бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов и многие другие. Все они называют Санкина героем и отмечают, что поступили бы также, оказавшись на его месте.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Комментирует почетный адвокат России, лидер общественного движения «Антипроизвол» Леонид Ольшанский:

- Верховный суд России неоднократно указывал на разницу между деянием, совершенным в состоянии аффекта, деянием, совершенным при превышении допустимых пределов самообороны, и умышленным деянием. Что произошло, мы все знаем. Вот если бы Санкин схватил этого мужчину за шиворот или ударил его тем, что подвернулось под руку (да тем же штакетником), и тот бы от этого умер, тогда наказание можно было бы свести к минимуму. Но лично я видел кадры, как раз за разом он бьет лежащего на земле человека, и это продолжалось на протяжении нескольких часов. Значит, на что был направлен его умысел? На нанесение тяжких телесных повреждений, которые, к сожалению, повлекли за собой смерть потерпевшего. Сразу возникает самый главный вопрос: правильно ли квалифицировал сначала следователь, а потом и суд деяние? Правильно – умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, которые повлекли впоследствии смерть потерпевшего. Следующий вопрос: был суд присяжных? Был, но даже присяжные, которые судят по совести, пришли к выводу, что Санкин виновен.

Статья, по которой осудили Санкина, предусматривает лишение свободы на срок до пятнадцати лет. Санкин получил 8 лет – это практически минимум, который мог назначить суд. Второй вопрос – разве важен только срок, важно, как и где сидеть? Сразу можно сказать, что человек на зоне будет находиться в авторитете (убил педофила – на зоне это одобряется), станет народным героем, и, если будет ходить строем и заниматься общественной работой, через пять лет может оказаться дома по УДО.