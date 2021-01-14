Сегодня, 14 января, Калининский районный суд Уфы приговорил 34-летнего местного жителя Владимира Санкина к восьми годам колонии строгого режима. Мужчину судили по статье умышленном причинение тяжкого вреда здоровью с летальным исходом за то, что он до смерти забил человека. Его жертвой стал предполагаемый педофил Владимир Зайцев.Преступление, за которое судили Санкина, произошло 30 января 2020 года. В тот вечер осужденный встретил на улице двоих мальчиков, один из которых сообщил, что их к себе домой завел неизвестный мужчина, который впоследствии стал домогаться, угрожая топором. Детям удалось вырваться. Санкин решил разобраться с обидчиком мальчиков и избил его штакетником - удары наносились по голову и другим частям тела. До приезда полицейских мститель длительное время удерживал мужчину на улице без верхней одежды и обуви. Несмотря на помощь медиков, потерпевший, 54-летний Владимир Зайцев, скончался от полученных травм в карете скорой помощи по пути в больницу. По версии следствия во время конфликта Санкин также украл у своей жертвы все деньги.История вызвала широкий общественный резонанс. Многие жители Башкирии высказались в защиту Санкина – для некоторых он стал настоящим героем. Весной делом заинтересовался известный адвокат Шота Горгадзе. Его команда представляла защиту мужчине.16 декабря 2020 года Владимира Санкина судили присяжные. Он сам попросил об этом, однако заседатели вынесли обвинительный вердикт. Спустя месяц с приговором определился районный суд.– Приговором суда от 14 января 2021 года Санкин В.В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), – следует из сообщения суда. – По пункту «в» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) судом постановлено [Санкина] оправдать за отсутствием события преступления.Судья приговорил Владимира Санкина к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Сказал раздевайтесь и предложил денег»: спасенный от педофила мальчик о том, как остался наедине с извращенцемПо словам мальчика, они с другом были сильно напуганы и не смогли оказать сопротивление (подробнее)Герой или убийца? Уфимец спас детей от педофила и сам оказался фигурантом уголовного делаПока идут судебные разбирательства, на два месяца мужчину отправили под домашний арест (подробнее)«Пусть судит меня народ»: обвиняемый в убийстве педофила уфимец просит суда присяжныхАдвокаты Владимира Санкина уверены, что это шанс на оправдательный приговор (подробнее)