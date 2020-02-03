Герой или убийца? Уфимец спас детей от педофила и сам оказался фигурантом уголовного дела

Сегодня, 3 февраля, в Калининском районном суде Уфы избирали меру пресечения для 33-летнего уфимца, который спас двух подростков от нападения педофила, но не рассчитал свои силы и нанес ему смертельный удар. И если с точки зрения закона Владимир Санкин – обвиняемый в уголовном деле, то для сотен жителей Башкирии – он настоящий герой, который вступился за детей и предотвратил преступление. Десятки друзей и соседей, а также просто неравнодушных жителей микрорайона Инорс собрались возле здания суда, чтобы поддержать своего героя и просить общественность выступить в его защиту. Корреспонденты «КП-Уфа» также побывали на судебном заседании, пообщались с женой и родственниками Санкина, и задали Владимиру главный вопрос – раскаивается ли он в содеянном.

«ДОСТАЛ ТОПОР И ПРИКАЗАЛ РАЗДЕТЬСЯ»

Напомним, что все произошло в минувший четверг, когда вечером Владимир возвращался от друга домой. Неожиданно к нему подбежал запыхавшийся заплаканный ребенок и попросил о помощи.

- Мальчик объяснил, что они с приятелем играли на улице в снежки, промокли и зашли в подъезд погреться. Там к ним подошел незнакомый мужчина и стал выпытывать – что они забыли в этом подъезде, после чего пригласил их к себе домой выпить чаю с конфетами, а также показать кое-что интересное, - рассказывает 34-летняя гражданская супруга Владимира Полина. – Мальчишки согласились, зашли к нему в квартиру, а мужик вдруг начал доставать из штанов свои причиндалы и просить их раздеться. Конечно, подростки испугались и хотели убежать, но тот достал топор и начал им угрожать. Одному пацану удалось убежать: он выскочил на улицу, где встретил моего мужа и попросил о помощи.

Гражданская супруга Полина рассказала, что Владимир уже давно мечтает о собственных детяхФото: Рустем АХУНОВ

Дальше, со слов родственников Владимира, все произошло очень быстро: разъяренный мужчина прибежал в тот злополучный дом и начал колотить в дверь. Ему открыл мужчина в возрасте, который едва стоял на ногах, распространяя вокруг пары алкоголя. В коридоре Владимир заметил перепуганного подростка и сразу понял: мальчишка не обманул. Мужчина вытащил извращенца на улицу и потребовал объяснений, но в ответ тот начал сыпать проклятьями и даже пытался ударить незваного гостя. Завязалась драка, в какой-то момент Владимир не рассчитал силы и ударил пьяного мужчину по голове штакетником, от чего тот рухнул на землю. Сосед, наблюдавший за произошедшим из окна, вызвал скорую и полицию. Прибывшие медики хотели отвезти пострадавшего в больницу, но тот скончался в карете скорой помощи. Самого Владимира полицейские забрали в отделение полиции для выяснения обстоятельств, а после предъявили обвинение по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

Ближайшие два месяца мужчина, в одночасье ставший народным героем, проведет под домашним арестомФото: Рустем АХУНОВ

ОТСИДЕЛ 11 ЛЕТ ЗА НАСИЛИЕ НАД РЕБЕНКОМ

А вот дальше выяснились совсем уж неожиданные подробности: оказывается за погибшим – 53-летним Владимиром Зайцевым уже числился грешок сексуального домогательства несовершеннолетних. Так мужчину осудили в 2007 году за насилие над малолетним ребенком (слухи быстро разнесли по городу, что от похоти извращенца пострадал его собственный сын, но информация не подтвердилась). Вышел Зайцев на свободу осенью 2018 года, и вплоть до 2026 года должен был находиться под административным надзором. Семьи у мужчины не было, родная сестра, с которой Владимир Зайцев особо и не ладил, в июле 2019 купила ему комнатушку в коммуналке в двухэтажном бараке, где тот коротал свои дни, распивая алкоголь и нигде толком не работая. С соседями Зайцев знакомств не заводил, да и те старались держаться от странного новосела подальше. Кстати, в тот роковой вечер сосед Зайцева по коммуналке видел, что мужчина завел к себе домой двух подростков, грубо с ними разговаривал и кричал на них, но побоялся связываться с пьяницей и никому не сообщил об увиденном.

Конечно, странно - зачем двое подростков 13 и 14 лет отправились в квартиру к незнакомцу, тем более пьяному? Вроде, не тот уже возраст, чтобы «вестись» на конфетку. Как признался в беседе с «КП-Уфа» один из ребят, 14-летний Дамир С. (имя изменено – ред.), поначалу они не хотели идти за «подозрительным дядей», но он уговаривал их, обещая показать «очень необычную штуковину», и дети согласились.

- Мой друг пошел, и я за ним. Стояли в коридоре, а потом он достал топор. Угрожал, было страшно, - вспоминает Дамир. – Хорошо, что все обошлось.

А вот старший брат подростка Данил, с которым сейчас живет мальчик, признается: он очень благодарен спасителю своего брата, ведь неизвестно, чем могло бы все кончиться, не заступись тот за ребят.

- В тот вечер я был на работе, дома мне уже брат рассказал, что случилось. Я был в шоке. Позже, когда давал показания у следователей, понял, что Владимир просто спас ребят. Я очень ему за это признателен, и, если честно, поступил бы также на его месте! Наша семья, чем может, готова помогать Владимиру, и надеемся, что он избежит сурового наказания, - рассказывает Данил.

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«ВОСПИТЫВАЛ ПЛЕМЯННИКА, КАК РОДНОГО СЫНА»

Уже к 12 часам дня возле здания Калининского районного суда собралась огромная толпа: десятки женщин и мужчин, многие с колясками и малышами на руках. Все они пришли поддержать Владимира Санкина, которого называют героем и защитником района.

- Мой муж – замечательный и добрый человек, который больше всего в жизни любит детей, - заявляет гражданская супруга мужчины Полина. – Своих детей у нас нет, десять лет уже живем вместе, но пока не получается. Зато как любят Владимира соседские ребята и дети наших друзей! Он с ними и в футбол играет, и возится постоянно. А племянника, сына родной сестры Кристины и вовсе воспитывал, как собственного сына.

- Дядя Вова – очень добрый человек, он с малых лет мой пример для подражания. Я всегда могу с ним поделиться своими проблемами и спросить совета, - с готовностью подтверждает 19-летний Алексей. – Он меня и в школу водил, и забирал, и уроки помогал делать. Я очень за него переживаю и надеюсь, что все обойдется.

- Я помню один случай, мы как-то все вместе отдыхали на природе. Дети играли в мяч у реки, и его стало относить течением. Представляете, Владимир, как был в одежде, бросился в воду и вытащил этот мяч! Мы его спрашиваем, зачем ты полез в реку, опасно же. А он отвечает – так дети же расстроятся… - вспоминает еще одна подруга Владимира Лилиана Т. – Вот вы спрашиваете: оправдываю ли я его? Как бы я поступила на его месте? Умом я понимаю, что правильнее было бы вызвать полицию. Но лично бы я, как и все здесь присутствующие, поступила бы точно также! Защитить ребенка – это святое! Минуты промедления стоили бы им жизни.

Для самого Владимира решение суда стало приятной неожиданностьюФото: Рустем АХУНОВ

«ДЕТИ ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА ПЕДОФИЛА, И Я ИМ ПОМОГ»

Когда в зал заседаний завели самого Владимира, то у журналистов было несколько минут, чтобы пообщаться с ним и задать пару вопросов. Мужчина выглядел потерянным, расстроенным и поначалу не хотел говорить, но затем признался, что раскаивается в содеянном.

- Я не хотел его убивать, - честно признался Санкин. – Дети пожаловались на педофила, и я им помог. Все. Я не думал, что так все получится. Что сейчас будет – не знаю, но очень надеюсь на домашний арест.

Во время заседания адвокат обвиняемого Искандар Кабиров привел достаточно веских аргументов в качестве смягчающих обстоятельств: это и положительные характеристики его подзащитного от соседей и родственников, и больная престарелая мать, которой требуется постоянный уход, и главное – аморальное поведение самого погибшего. В итоге суд принял достаточно мягкое решение, и на время следствия отправил Владимира на два месяца не в следственный изолятор, а под домашний арест. Когда мужчина услышал вердикт судьи, то расплылся в счастливой улыбке, не в силах сдержать свою радость.

На выходе мужчину встречали многочисленные друзья и родные, пришедшие его поддержать в судеФото: Рустем АХУНОВ

А уж какие эмоции царили внизу среди «группы поддержки»! Услышав про домашний арест, все присутствующие начали радостно кричать, обнимать и поздравлять друг друга. Когда же вышел сам «виновник торжества», то его едва не задушили в объятьях близкие и друзья.

- Я невероятно счастлива! Мы добились этого вместе, теперь осталось добиться условного срока вместо реального. Главное, мой муж будет со мной рядом, это настоящая победа, - не может сдержать своей радости Полина.

ОФИЦИАЛЬНО

- В настоящее время с подозреваемым проведены первоначальные следственные действия, судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, допрошены несовершеннолетние потерпевшие, очевидцы и другие свидетели, изучены личности обоих участников конфликта, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.

По результатам проведенных следственных действий, в отношении 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего».

В ходе расследования действиям фигурантов уголовных дел будет дана оценка с учетом всех обстоятельств произошедшего, в том числе противоправного поведения 54-летнего подозреваемого, - прокомментировали в следственном комитете Башкирии.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.