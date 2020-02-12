2020-02-12T14:13:12+03:00
Общество

Адвокат Соловьева и Меладзе вызвался бесплатно защищать уфимца, до смерти избившего педофила

Шото Горгадзе уже побеседовал с женой Санкина
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: © gorgadze.ruфото: © gorgadze.ru
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Известный адвокат и член Совета по правам человека России Шото Горгадзе вызвался бесплатно защищать 33-летнего уфимца Владимира Санкина, который до смерти забил предполагаемого педофила. Об этом юрист сообщил в своем twitter-аккаунте.

– Я разговаривал на днях с супругой Владимира и готов взяться за его защиту. Для семьи Владимира это не будет стоить ничего. Решение за ним и его супругой, – написал Горгадзе. – Я сделал предложение, дальше решать семье Владимира и ему лично.

Горгадзе занимается адвокатской практикой с 2002 года. На его счету множество выигранных дел. В клиентах были известные личности: телеведущий Владимир Соловьев, глава Росгвардии Виктор Золотов, певец Валерий Меладзе, продюсер Иосиф Пригожин.

Тем временем в громкой истории появились неожиданные подробности. Есть предположение, что 54-летнего Владимира Зайцева не только избили, но и забрали у него деньги. По одной из версий, в расправе участвовал один из подростков.

Напомним, все произошло в районе остановки «Гастелло». Согласно первоначальной картине произошедшего, к Владимиру Санкину подбежал перепуганный подросток. Он сообщил мужчине, что неизвестный удерживает его друга в квартире, угрожает топором и заставляет раздеваться. Уфимец бросился на помощь, вытащил предполагаемого педофила – Зайцева – и избил его штакетником. Тот скончался от побоев по пути в больницу. В отношении Санкина возбуждено уголовное дело и отпустили под домашний арест.

Тысячи жителей России называют Владимира Санкина героем. В его поддержку создаются петиции. Резонансная история вышла за пределы страны – об уфимце написали несколько иностранных изданий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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