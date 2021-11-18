Рустема Газизова утвердили в должности мэра Стерлитамака

фото: vk.com // Рустем Газизов

В башкирском городе Стерлитамаке в должности мэра утвердили Рустема Газизова. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщил «Башинформ».

Депутаты Горсовета единогласно приняли решение назначить Газизова сити-менеджером. Кроме него, на пост претендовали педиатр Гульнара Фатхутдинова и учитель математики Александр Потапов.

Напомним, Газизов руководил городом в качестве исполняющего обязанности с 8 октября – после того как в отставку ушел Владимир Куликов. Последний скончался из-за тяжелой болезни 4 ноября.

Рустем Газизов до переезда в Стерлитамак работал в Уфе. Он занимал руководящие должности в местной администрации. С 2017 года был вице-мэром башкирской столицы.