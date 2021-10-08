Владимир Куликов заявил об уходе с поста мэра Стерлитамака

фото: Владимир Куликов // vk.com

Мэр Стерлитамака Владимир Куликов объявил о своей отставке. Сегодня – 8 октября – его последний рабочий день. Об этом чиновник сообщил в своих соцсетях.

– Решение уйти не является спонтанным, я давно его принял, но были обязательства перед городом, перед вами, – написал Куликов. –Сейчас, когда многое сделано, я считаю самый благоприятный момент, чтобы сложить полномочия по управлению городом.

Сити-менеджер поблагодарил горожан за «помощь, поддержку, конструктивную критику и реальные дела». Он отметил, что Стерлитамаку еще «есть куда расти», и у него «самые хорошие перспективы».

Владимиру Куликову 55 лет. Мэром Стерлитамака он был назначен в 2016 году.