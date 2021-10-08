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Общество8 октября 2021 18:06

Вице-мэр Уфы стал ио мэра Стерлитамака

Рустему Газизову предстоит руководить вторым по размеру городом Башкирии
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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Заместитель мэра Уфы Рустем Газизов получил статус ио мэра Стерлитамака.

Сегодня днем уже бывший мэр Стерлитамака Владимир Куликов сообщил, что покидает пост градоначальника. Он заявил, что сделал решение уже давно, а до последних дней завершал начатые проекты.

Чуть позже состоялось заседание депутатов Стерлитамака. По данным «Ъ-Уфа» во время собрания народные избранники озвучили имя исполняющего обязанности – им стал 38-летний Рустем Газизов. С работой чиновников Газизов знаком хорошо, за годы карьеры он успел поработать в администрации Калининского района, управлении главы Башкирии и администрации Уфы. С 2017 года Рустем Газизов работал заместителем мэра Уфы, курировавшим социальные вопросы и связь.