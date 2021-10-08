Вице-мэр Уфы стал ио мэра Стерлитамака

Заместитель мэра Уфы Рустем Газизов получил статус ио мэра Стерлитамака.

Сегодня днем уже бывший мэр Стерлитамака Владимир Куликов сообщил, что покидает пост градоначальника. Он заявил, что сделал решение уже давно, а до последних дней завершал начатые проекты.

Чуть позже состоялось заседание депутатов Стерлитамака. По данным «Ъ-Уфа» во время собрания народные избранники озвучили имя исполняющего обязанности – им стал 38-летний Рустем Газизов. С работой чиновников Газизов знаком хорошо, за годы карьеры он успел поработать в администрации Калининского района, управлении главы Башкирии и администрации Уфы. С 2017 года Рустем Газизов работал заместителем мэра Уфы, курировавшим социальные вопросы и связь.