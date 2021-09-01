Фото: Фирдус Тямаев/Инстаграм

Юрист популярного татарского исполнителя Фирдуса Тямаева направил в Вахитовский районный суд Казани и Арбитражный суд Башкирии два заявления в отношении башкирского певца Радика Юльякшина, известного также под псевдонимом Элвин Грей.

По информации издания «Казанский репортер», истец потребовал возместить моральный вред и убытки из-за отмененного концерта в Миякинском районе Башкирии.

Ранее Тямаев заявлял, что отзовет свой иск к Элвину Грею, если тот извинится перед ним. Исполнитель требовал, чтобы извинение было публичным.

Напомним, 22 марта, когда артист вышел на сцену сельского дворца культуры, там отключили электричество. Музыкант посчитал, что срыв концерта был умышленным. Минкульт Башкирии и администрация дворца культуры заверили, что причина срыва концерта сугубо бытовая: в здании ДК прорвало трубу, из-за чего замкнуло электричество. Позже татарский Певец Фирдус Тямаев заявил, что собирается подавать в суд исковое заявление после срыва своего концерта в башкирском селе Киргиз-Мияки.