В Минкульте Башкирии рассказали, из-за чего сорвался концерт татарской звезды Фирдуса Тямаева

Жители села очень ждали концерт и были расстроены из-за случившегося

В Минкульте Башкирии отреагировали на скандал, связанный с отменой выступления звезды татарской эстрады Фирдуса Тямаева в селе Киргиз-Мияки. Напомним, что концерты артиста были запланированы на 22 и 23 марта, все билеты были распроданы, но перед самым выступлением в ДК отрубили свет. По словам расстроенного певца, ему объяснили, что затопило подвал, но он лично проверил его, и все было в порядке. Фирдус Тямаев подозревает, что срыв его выступления мог быть связан с тем, что в августе он встал на защиту Куштау.

В Минкульте Башкирии заверили, что никакой политической подоплеки в отмене концерта нет. В районной администрации подтвердили, что 22 марта в подвале ДК реально прорвало трубу, из-за чего замкнуло электричество.

- Во избежание несчастного случая, электричество во всем здании Центрального дворца культуры было отключено, что стало причиной отмены концерта Фирдуса Тямаева, - подчеркнули в ведомстве.