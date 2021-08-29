Певец Фирдус Тямаев сообщил, когда отзовет судебный иск к Элвину Грею

Фото: Инстаграм Фирдуса Тямаева

Татарский исполнитель Фирдус Тямаев заявил корреспонденту издания «Снег», что отзовет свой иск к популярному певцу из Башкирии Элвину Грею, если тот извинится перед ним.

– Он публично про меня столько всякого наговорил. Пусть теперь публично извинится. Тогда мои юристы отзовут иск к нему. Бывает, что с кем-то наговорим друг другу сгоряча. А потом возвращаешься к нему и говоришь: «Я, похоже, переборщил. Извини». Он то же самое отвечает. Руки пожали, извинились и дальше дружим, – прокомментировал он.

Фирдус Тямаев также потребовал от Эвлина Грея, чтобы тот привел пример, если таковой имеется, где он его конкретно оскорбил, в очередной раз подчеркнув, что конфликт будет «однозначно исчерпан», только в случае, если популярный башкирский певец извинится перед ним.

Напомним, 22 марта, когда артист вышел на сцену сельского дворца культуры, там отключили электричество. Музыкант заявил, что это было сделано умышленно и по политическим мотивам – якобы из-за того, что он в августе 2020 года встал на защиту шихана Куштау. Минкульт Башкирии и администрация дворца культуры заверили, что причина срыва концерта сугубо бытовая: в здании ДК прорвало трубу, из-за чего замкнуло электричество. Позже татарский Певец Фирдус Тямаев заявил, что собирается подавать в суд исковое заявление после срыва своего концерта в башкирском селе Киргиз-Мияки.