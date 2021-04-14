Минкульт Татарстана предложил своим артистам компромисс в «холодной войне» с Башкирией

На фото - татарский певец Фирдус Тямаев, у которого в Башкирии сорвалось несколько концертов

Первый замминистра культуры Татарстана Юлия Адгамова предложила артистам республиканской эстрады, у которых сорвались гастроли в Башкирии, выступать на местных площадках. Об этом чиновница во время заседания комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

По словам Адгамовой, она встречалась и говорила с коллегами из Башкирии о срыве выступлений Фирдуса Тямаева. Однако ни о каких результатах этого обсуждения замминистра не сообщила.

— С нашей стороны никаких ограничений нет. И мы также разговаривали с Фирдусом Тямаевым о том, что готовы предоставить площадки нашей обширной сети культурно-досуговых учреждений, чтобы они могли порадовать своим искусством наших жителей. В части ограничений по концертам на территории Башкортостана, то здесь необходимо отметить, что это взаимоотношения двух хозяйствующих субъектов, – цитирует Адгамову издание «Реальное время».

Чиновница подчеркнула, что у министерства РТ есть возможность посодействовать в организации концертов только у себя – на Башкирию их полномочия не распространяются. Закрывая тему, Адгамова заявила, что «культура должна быть вне политики», и Татарстан не вводит никаких ограничений против исполнителей из других регионов.

Напомним, культурная «холодная война» между артистами двух республик началась после того как у татарского певца Фирдуса Тямаева сорвались концерты в башкирском селе Киргиз-Мияки. Исполнитель считает, что это связано с его позицией по защите шихана Куштау, которую он обозначил в прошлом году. Власти РБ в свою очередь объясняют, что выступления не состоялись из-за отсутствия у артиста маршрутного листа и сбоя электроэнергии в сельском доме культуры, где Тямаев должен был выступать. В жесткую полемику с последним вступил заслуженный артист Башкирии и советник главы республики Радия Хабирова Радик Юльякшин, который, к слову, жаловался на власти Татарстана и отменил там все свои концерты в этом году. Через несколько дней Тямаев заявил об срыве еще одного концерта - на этот раз в Уфе.