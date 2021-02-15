Радик Юльякшин лично объяснил, из-за чего отменил концерты в Татарстане

Радик Юльякшин объяснил, из-за чего отменил концерты в Татарстане Фото: Марат Мулюков

Заслуженный артист Башкирии Радик Юльякшин лично объяснил, из-за чего решился отменить концерты в Татарстане.

Напомним, что накануне артист заявил, что на целый год вынужден отменить все концерты в соседнем Татарстане. Учитывая популярность музыканта в этом регионе, шаг действительно непростой. Вскоре в Роспотребнадзоре соседней республики заявили, что не в курсе причин отмены и посоветовали обратиться к самому артисту. Через некоторое время певец сам объяснил ситуацию.

- Не хотел выносить сор из избы, но чтобы не читать небылицы, расскажу как есть. В марте 2020 года я слетал из Казани в Москву к своему знакомому. За месяц до ограничительных мер. Каково было мое удивление, когда мне из Роспотребнадзора пришел штраф, за то, что я якобы прилетел в Казань из-за границы. Я подал в суд и выиграл его. После этого меня и мою команду начали фактически преследовать по всему Татарстану. Было много проблем при проведении концертов, хотя мы соблюдали все правила.

По словам артиста, ситуация получила продолжение после его сольного концерта в Казани.

- На следующий день выходит статья (хотя никто не получал аккредитацию) с сомнительным содержанием, где все вывернуто наизнанку и вырвано из контекста. Материал передали в суд. Суд быстро принял ожидаемое решение, не выслушав доводы нашего юриста. Заседание прошло больше месяца назад, решения до сих пор нет. Судья резко ушел в отпуск, соответственно не можем подать аппеляцию, - негодует Радик.

Именно поэтому артист и решился отменить концерты в Татарстане. Певец также отметил, что по его данным, его случай стал единственный случай в судебной практике Татарстана.