В Уфе отменили концерт Фирдуса Тямаева

фото: firdustyamaev_official // instagram.com

В Уфе отменили концерт звезды татарской эстрады Фирдуса Тямаева. Об этом исполнитель сообщил на странице в инстаграме.

Как отметил артист, договоренность о выступлении 25 апреля во Дворце Молодежи уже была. Кроме того, продавались билеты, а сам Тямаев рекламировал концерт в своих соцсетях. Однако сегодня, 5 апреля, ему пришло письмо с отказом в проведении мероприятия от проректора по учебной работе Башкирского государственного аграрного университета Наиля Юнусбаева. Уведомление было направлено именно от вуза, потому что Дворец Молодежи является его учебным корпусом.

– На Ваше письмо о предоставлении концертного зала в учебном корпусе №5 (Дворце молодежи) сообщаем, что к сожалению на 25 апреля текущего года не предоставляется возможным, т.к. на данную дату запланировано студенческое мероприятие согласно ранее утвержденных планов, – дословно следует из письма Юнусбаева, которое опубликовал Тямаев.

То самое письмо от БашГАУ

Певец написал, что приедет в Уфу «через год или два». Он поблагодарил своих зрителей из Башкирии, а также выразил им признательность и уважение.

Напомним, 22 марта в селе Киргиз-Мияки у Фирдуса Тямаева был сорван концерт. Местные власти и Минкульт РБ заявляют, что это случилось из-за отсутствия электроэнергии и отсутствия у артиста маршрутного листа. Сам исполнитель утверждает, что ему не позволили выступить перед башкирской публикой из-за того, что летом прошлого года он выступил в защиту шихана Куштау. Срыв концерта Тямаева в Мияках стал поводом для начала «холодной войны» между артистами Башкирии и Татарии. «КП-Уфа» писала об этом в своем большом материале.