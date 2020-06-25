Жители Башкирии не хотят лечиться в РКБ имени Куватова и других больницах из-за страха заразиться коронавирусом

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:54:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Башкирии отказываются от госпитализации в республиканскую клиническую больницу имени Куватова и другие медицинские учреждения из-за страха подхватить коронавирус. Об этом на брифинге по COVID-19 сообщила замминистра здравоохранения РБ Гульнара Зиннурова.

«Обращаюсь к пациентам, которых приглашают на плановую госпитализацию […], а также на лечение в федеральные центры, – бояться не нужно. Нужно пройти ряд необходимых дополнительных обследований и направляться на получение планового стационарного лечения», – заявила Зиннурова.

Напомним, в РКБ имени Куватова весной произошла вспышка коронавируса. Предварительный диагноз COVID-19 был поставлен 170 пациентам и врачам. Около 1200 человек 6 апреля оказались в медучреждении взаперти – ее закрыли на двухнедельный карантин. Половина всех смертей от новой инфекции в Башкирии приходится именно на главную республиканскую больницу. Очагом коронавируса в РКБ заинтересовались правоохранительные органы – следственный комитет и прокуратура. Свое расследование уже провел Роспотребнадзор.

Сегодня стало известно, что медицинское учреждение полностью восстановило свою работу.

ИСТОЧНИК KP.RU