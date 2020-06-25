Уфимская РКБ имени Куватова полностью возобновила свою работу после крупной вспышки коронавируса

25 Июнь 2020 2020-06-25T08:26:30+03:00

Больница отошла после вспышки коронавируса, и теперь все структурные подразделения открыты

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Республиканская клиническая больница имени Куватова полностью возобновила свою работу, открыты все структурные подразделения. Заявление об этом появилось в официальном сообществе медучреждения «ВКонтакте».

«Приемы осуществляются через электронные направления, – отметили представители больницы. – Если у вас были ранее запланированы плановые госпитализации, то вам необходимо обратиться к лечащему врачу по месту жительства. В ходе приема врач […] оформит заявку для проведения консультации и отбора».

Отбор на госпитализацию, таким образом, будет осуществляться без выезда пациента в РКБ.

Напомним, в апреле 2020 года в главной республиканской больнице произошла вспышка коронавируса. Сотни врачей и пациентов, в том числе и с диагностированным COVID-19 были закрыты на двухнедельный карантин. Клиника смогла оправиться от произошедшего почти три месяца спустя.

ИСТОЧНИК KP.RU