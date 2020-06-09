Роспотребнадзор завершил расследование вспышки коронавируса в уфимской РКБ

9 Июнь 2020 2020-06-09T17:54:06+03:00

С кого началось распространение COVID-19 в главной больнице Башкирии, выяснить не удалось

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Башкирский Роспотребнадзор завершил расследование вспышки коронавируса в Республиканской клинической больнице имени Куватова. Об этом сообщает «РБК-Уфа».

По данным издания, после проверки было составлено два протокола: на эпидемиолога больницы и саму РКБ как юридическое лицо. Материалы переданы в Следственный комитет, который, напомним, проводит проверку по признакам халатности со стороны руководства медучреждения.

Эпидемиологи не смогли установить личность нулевого пациента, с которого по РКБ началось распространение инфекции. Известны только примерные сроки заражения – февраль-март.

В куватовской больнице COVID-19 был диагностирован у 194 медиков. Половина всех смертей в Башкирии (9 из 18) от коронавируса приходится именно на это медучреждение. Главврач РКБ Эльза Сыртланова была снята с должности 18 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU