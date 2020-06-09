Роспотребнадзор завершил расследование вспышки коронавируса в уфимской РКБ
Башкирский Роспотребнадзор завершил расследование вспышки коронавируса в Республиканской клинической больнице имени Куватова. Об этом сообщает «РБК-Уфа».
По данным издания, после проверки было составлено два протокола: на эпидемиолога больницы и саму РКБ как юридическое лицо. Материалы переданы в Следственный комитет, который, напомним, проводит проверку по признакам халатности со стороны руководства медучреждения.
Эпидемиологи не смогли установить личность нулевого пациента, с которого по РКБ началось распространение инфекции. Известны только примерные сроки заражения – февраль-март.
В куватовской больнице COVID-19 был диагностирован у 194 медиков. Половина всех смертей в Башкирии (9 из 18) от коронавируса приходится именно на это медучреждение. Главврач РКБ Эльза Сыртланова была снята с должности 18 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU