У Радия Хабирова «двоякое отношение» к возможному строительству дельфинария в Уфе

СЕГОДНЯ 11:02 2019-11-22T11:05:34+03:00

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Сегодня, 22 ноября, на встрече с журналистами Радий Хабиров прокомментировал скандал вокруг дельфинария в Уфе. Он заявил, что у него «двоякое отношение» к спорному проекту. Руководитель региона также прокомментировал прошедшие в ГДК общественные слушания, на которых использовались заглушки связи.

– То, что слушания прошли таким образом - ужасно. Это глупо, во-первых, а в конечном счете это удар по республике, удар по городу, по нашей команде. Но что было, то было, – сказал Хабиров.

Хабиров считает, что для отмены слушаний нужны основания, но в случае необходимости он попросит главу администрации Ульфата Мустафина собрать свою команду и провести встречу с заинтересованными лицами среди общественников. «Сам отменять слушания я не буду», – отрезал руководитель региона. Он также добавил, что знаком с проектом, поскольку лично встречался с инициатором. И всем, кто приходит с деньгами в республику, глава «дает лучшие условия».

– Я тоже люблю животных, но здесь же никто не поселит дельфинов, которых специально для нас выловили. Скорее всего, это будут особи, которые уже где-то уже в таких условия существуют.

У Хабирова «двоякое отношение к ситуации». Он понимает, что было бы неплохо построить объект, который бы радовал и развлекал детей. В то же время «такой шум-гам» вокруг дельфинария «смущает» руководителя республики.

Помимо этого, глава Башкирии раскритиковал «фейсбучное» общество за чрезмерную эмоциональность и импульсивность: «это такое нервное существо, которое иголочкой ткнешь, оно вздрагивает и начинает разражаться тысячами проклятий». Он признался, что «не очень верит в искренность и компетентность людей, утверждающих, что мы тут убиваем дельфинов».

Напомним, широкая общественность раскритиковала идею строительства дельфинария, проект которого был рассмотрен на «Инвестчасе» в мэрии города и получил личное одобрения Ульфата Мустафина.

ИСТОЧНИК KP.RU