2019-11-22T11:05:34+03:00
Общество

У Радия Хабирова «двоякое отношение» к возможному строительству дельфинария в Уфе

Глава Башкирии высказался по поводу спорного проекта и общественных слушаний
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сам Радий Хабиров отменять публичные слушания не собираетсяСам Радий Хабиров отменять публичные слушания не собираетсяФото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

Сегодня, 22 ноября, на встрече с журналистами Радий Хабиров прокомментировал скандал вокруг дельфинария в Уфе. Он заявил, что у него «двоякое отношение» к спорному проекту. Руководитель региона также прокомментировал прошедшие в ГДК общественные слушания, на которых использовались заглушки связи.

– То, что слушания прошли таким образом - ужасно. Это глупо, во-первых, а в конечном счете это удар по республике, удар по городу, по нашей команде. Но что было, то было, – сказал Хабиров.

Хабиров считает, что для отмены слушаний нужны основания, но в случае необходимости он попросит главу администрации Ульфата Мустафина собрать свою команду и провести встречу с заинтересованными лицами среди общественников. «Сам отменять слушания я не буду», – отрезал руководитель региона. Он также добавил, что знаком с проектом, поскольку лично встречался с инициатором. И всем, кто приходит с деньгами в республику, глава «дает лучшие условия».

– Я тоже люблю животных, но здесь же никто не поселит дельфинов, которых специально для нас выловили. Скорее всего, это будут особи, которые уже где-то уже в таких условия существуют.

У Хабирова «двоякое отношение к ситуации». Он понимает, что было бы неплохо построить объект, который бы радовал и развлекал детей. В то же время «такой шум-гам» вокруг дельфинария «смущает» руководителя республики.

Помимо этого, глава Башкирии раскритиковал «фейсбучное» общество за чрезмерную эмоциональность и импульсивность: «это такое нервное существо, которое иголочкой ткнешь, оно вздрагивает и начинает разражаться тысячами проклятий». Он признался, что «не очень верит в искренность и компетентность людей, утверждающих, что мы тут убиваем дельфинов».

Напомним, широкая общественность раскритиковала идею строительства дельфинария, проект которого был рассмотрен на «Инвестчасе» в мэрии города и получил личное одобрения Ульфата Мустафина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На трассе в Башкирии опрокинулся грузовик, груженый алкоголем
22 ноября 2019 года в Молодежном центре имени В.Горшкова города Дюртюли cостоится презентация нового телеканала Башкортостана «Салям»
Радий Хабиров прояснил ситуацию с закрытием гинекологического отделения в уфимской больнице
В профсоюзе медиков Башкирии спустя 21 год сменился председатель
Счастливчик из Башкирии обошел 80 тысяч конкурентов и получил Camaro из «Трансформеров»
Поздравляем команду УГНТУ с победой на II Евразийских студенческих Играх боевых искусств!
На Башкирию надвигается ледяной дождь
«Бал прессы» в Уфе и первая независимая премия среди журналистов и блогеров «ЯМЫМЕДИА»
Киберспортивный клуб УГНТУ признан одним из лучших в России
В Башкирии мальчика сбила легковушка, за ДТП накажут его родителей
«Айда, заходи»: в Уфе на видео сняли белку-домолазку
Водитель не справился с управлением: подробности ДТП в Башкирии, где погиб девятилетний мальчик
Стало известно, сколько жителей Уфы скончалось от пневмонии
В уфимской больнице №13 закроют отделение гинекологии
На форум «Россия-Исламский мир» в Уфе приедет Рамзан Кадыров
«Кому нужны ваши цветы?» В Башкирии продавцы цветов ополчились на местных школьников
Жители Уфы рассказали о готовности к сексу на первом свидании
Жителю Башкирии отрубило ноги поездом
Синоптики рассказали, когда в Башкирию вернется теплая погода
Только с письменного согласия: руководителей ведомств в Башкирии обязали получать разрешения на командировки