«Сейчас идет бойня»: на слушания по строительству дельфинария в Уфе согнали бюджетников

15 Нояб. 14:59 2019-11-15T14:59:12+03:00

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В эти минуты в Городском Дворце культуры в Уфе проходят слушания по строительству дельфинария в парке Кашкадан. Зал разделился на две половины – одни выступают против появления нового вида развлечений, другие – за.

- В ГДК сейчас бойня! Полный зал оплаченных учительниц. Но и наших немало, - пишет общественница Кристина Абрамичева, которая выступает против.

- Бюджетники у нас как крепостные крестьяне, - пишут комментаторы.

Действительно, учителей «согнали» на слушания, рассказав им предварительно, что нужно говорить.

Блогерка Ольга Маловица в своем «Инстаграме» также сообщает, что в зал привели детей с болезнью ДЦП. Власти уверяют, что дельфинарий открыть в городе нужно для того, чтобы помочь детям – здесь планируют сделать дельфинотерапию. Примечательно, что в зале установили заглушки, чтобы активисты не смогли вести прямую трансляцию в социальные сети.

Напомним, история началась с заседания «Инвестчаса», которое прошло в администрации города. Компания «Водный мир» презентовала проект четырехуровневого комплекса с дельфинарием, аквариумами и ботаническим садом. По плану его хотят разместить на территории парка Кашкадан. Идея получила поддержку мэра столицы Башкирии Ульфата Мустафина.

Общественники выступили против строительства дельфинария и создали соответствующую петицию на платформе Change.org. На данный момент ее подписали больше сотни тысячи человек. По мнению активистов, ни один океанариум не способен удовлетворить потребности морских обитателей и воспитатель в человеке добрые качества. Свою позицию общественники пробовали донести на общественных слушаниях 30 сентября, но тогда они ни к чему не пришли.

ИСТОЧНИК KP.RU