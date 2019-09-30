Жители Уфы выступят на общественных слушаниях против строительства дельфинария

СЕГОДНЯ 13:04 2019-09-30T13:04:12+03:00

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Пресс-служба администрация Уфы анонсировала общественные слушания на тему благоустройства озера в парке Кашкадан. Ожидается, что на мероприятии выступят уфимцы, не согласные со строительством дельфинария.

Напомним, история началась с заседания «Инвестчаса», которое прошло в администрации города. Компания «Водный мир» презентовала проект четырехуровневого комплекса с дельфинарием, аквариумами и ботаническим садом. По плану его хотят разместить на территории парка Кашкадан. Идея получила поддержку мэра столицы Башкирии Ульфата Мустафина.

Общественники выступили против строительства дельфинария и создали соответствующую петицию на платформе Change.org. На данный момент ее подписали 53 тысячи человек. По мнению активистов, ни один океанариум не способен удовлетворить потребности морских обитателей и воспитатель в человеке добрые качества.

Свою позицию общественники попробуют донести на общественных слушаниях, которые пройдут сегодня, 30 сентября, в 18:30. Место проведения: актовый зал Татарской гимназии №84 по улице Баязита Бикбая 31/1.

ИСТОЧНИК KP.RU