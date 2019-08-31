2019-08-31T07:24:07+03:00
Происшествия

«Сама указала»: мать пропавшего в Башкирии годовалого Тимура Хабирова сама созналась, где лежит тело ребенка

Погибшего мальчика нашли закопанным в навозе
Эльвина АПАРИНА
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Мать сама призналась, где лежит ребенокМать сама призналась, где лежит ребенок
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В 2 часа ночи 31 августа в селе Исмайлово Дюртюлинского района Башкирии свернули поиски годовалого Тимура Хабирова. Как ранее сообщала «Комсомолка», ребенка нашли мертвым, закопанным в навозе, у себя во дворе.

Как сообщил собственный источник «КПУфа», мать мальчика Юлия Хабирова сама показала на место, где лежит тело ее ребенка.

- Она сначала про крапиву говорила, мол, тут положила живого, ей никто не верил. Потом ее снова в отдел увезли и через некоторое время привезли, тут уже она созналась и показала, где лежит тело ребенка. Убитого Тимура она сама закопала под слой навоза у себя же во дворе, - сказал собеседник.

Что произошло в тот роковой день, с чем связан поступок матери – остается выяснить. В данный момент назначена судмедэкспертиза для того, чтобы узнать точную причину смерти ребенка.

Тимуру был всего год

Тимуру был всего год

Напомним, что за судьбой Тимура Хабирова следила вся Башкирия. Сотни человек его искали в селе Исмайлово, была маленькая надежда, что его получится отыскать живым.

О пропаже ребенка заявила мать – она сообщила, что 29 августа утром она не обнаружила сына в кроватке. Следователи моментально завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», по подозрению в совершении преступления в отдел доставили Юлию Хабирову, мать, Дениса Ткачева – отца, а также третье лицо – 39-летнего мужчину (предварительно – любовник матери).

«Комсомольская правда» соболезнует родным и близким ребенка и следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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