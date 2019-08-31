«Сама указала»: мать пропавшего в Башкирии годовалого Тимура Хабирова сама созналась, где лежит тело ребенка

СЕГОДНЯ 07:23 2019-08-31T07:24:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2 часа ночи 31 августа в селе Исмайлово Дюртюлинского района Башкирии свернули поиски годовалого Тимура Хабирова. Как ранее сообщала «Комсомолка», ребенка нашли мертвым, закопанным в навозе, у себя во дворе.

Как сообщил собственный источник «КП – Уфа», мать мальчика Юлия Хабирова сама показала на место, где лежит тело ее ребенка.

- Она сначала про крапиву говорила, мол, тут положила живого, ей никто не верил. Потом ее снова в отдел увезли и через некоторое время привезли, тут уже она созналась и показала, где лежит тело ребенка. Убитого Тимура она сама закопала под слой навоза у себя же во дворе, - сказал собеседник.

Что произошло в тот роковой день, с чем связан поступок матери – остается выяснить. В данный момент назначена судмедэкспертиза для того, чтобы узнать точную причину смерти ребенка.

Тимуру был всего год

Напомним, что за судьбой Тимура Хабирова следила вся Башкирия. Сотни человек его искали в селе Исмайлово, была маленькая надежда, что его получится отыскать живым.

О пропаже ребенка заявила мать – она сообщила, что 29 августа утром она не обнаружила сына в кроватке. Следователи моментально завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», по подозрению в совершении преступления в отдел доставили Юлию Хабирову, мать, Дениса Ткачева – отца, а также третье лицо – 39-летнего мужчину (предварительно – любовник матери).

«Комсомольская правда» соболезнует родным и близким ребенка и следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU