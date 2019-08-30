В истории с исчезновением годовалого малыша в Башкирии появился третий фигурант

СЕГОДНЯ 16:35 2019-08-30T16:35:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В деле таинственного исчезновения годовалого малыша в собственном доме появился новый фигурант. Вместе с родителями Тимура Хабирова в отделение для разговора со следователями доставили некоего 39-летнего мужчину. Кто такой этот мужчина – пока неизвестно. Известно, что в родственных связях с самим пропавшим мальчиком он не состоял, но проживал в том же селе Исмайлово и, возможно, состоял в любовных отношениях с матерью Тимура.

Напомним, что маленький Тимур пропал под утро 29 августа из собственного дома. Мать мальчика, обнаружив пропажу, немедленно обратилась в полицию. Сейчас полицейские, криминалисты, кинологи, водолазы, волонтеры и десятки неравнодушных сельчан прочесывают окрестности. Расследование уголовного дела и поиски продолжаются. Ребенок до сих пор не найден.

ИСТОЧНИК KP.RU