Поиски пропавшего годовалого Тимура Хабирова в Башкирии закончились трагедией
В 2 часа ночи 31 августа прекратили поиски годовалого Тимура Хабирова, который пропал в селе Исмайлово Дюртюлинского района Башкирии. К сожалению, малыша нашли мертвым. Что произошло с ребенком, где его нашли – пока неизвестно.
Новостью поделились волонтеры организации «Лиза Алерт», которые день и ночь вели поиски ребенка.
Напомним, новость о том, что пропал Тимур разлетелась по социальным сетям 29 августа. Мать ребенка заявила в полицию о пропаже, женщина сообщила, что он исчез из своей кроватки. Позже ее, отца ребенка Дениса и еще одного мужчину задержат по подозрению в убийстве малолетнего.
Вечером 30 августа мать Тимура призналась, что вынесла ребенка живым и положила в куст крапивы. Оказалось ли это правдой, а также все подробности смерти ребенка выясняются.
«Комсомольская правда» соболезнует родным и близким Тимура Хабирова.
ИСТОЧНИК KP.RU