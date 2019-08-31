2019-08-31T00:06:20+03:00
Происшествия

Поиски пропавшего годовалого Тимура Хабирова в Башкирии закончились трагедией

Малыша нашли мертвым
Эльвина АПАРИНА
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В 2 часа ночи 31 августа прекратили поиски годовалого Тимура Хабирова, который пропал в селе Исмайлово Дюртюлинского района Башкирии. К сожалению, малыша нашли мертвым. Что произошло с ребенком, где его нашли – пока неизвестно.

Новостью поделились волонтеры организации «Лиза Алерт», которые день и ночь вели поиски ребенка.

Напомним, новость о том, что пропал Тимур разлетелась по социальным сетям 29 августа. Мать ребенка заявила в полицию о пропаже, женщина сообщила, что он исчез из своей кроватки. Позже ее, отца ребенка Дениса и еще одного мужчину задержат по подозрению в убийстве малолетнего.

Вечером 30 августа мать Тимура призналась, что вынесла ребенка живым и положила в куст крапивы. Оказалось ли это правдой, а также все подробности смерти ребенка выясняются.

«Комсомольская правда» соболезнует родным и близким Тимура Хабирова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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