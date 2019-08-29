«Нашли лопату и куртку матери»: в Башкирии ищут пропавшего ночью из дома годовалого малыша

Стали известны подробности поисков годовалого малыша, пропавшего в ночь на 29 августа из собственного дома в селе Исмайлово Дюртюлинского района.

Как рассказали волонтеры, прочесывающие каждый метр небольшого села, есть подозрение, что мать сама передала ребенка неустановленному лицу. Сейчас к поискам подключились полицейские и следователи, которые допрашивают мать Тимура Хабирова обо всех обстоятельствах той ночи.

- Мы лично ездим смотрим места и с участковым держим связь, по его словам, уже и Москва подключилась. Приехали с Уфы службы, допрашивают мать, у неё изъяли все средства связи. Она была дома одна с двумя детьми, ещё есть старшая дочь. Возможно, сама передала ребёнка третьему лицу, потому что ребёнок сам уйти из дома в таком возрасте не может. Прочесывают улицы, водоёмы поблизости. Весь ее дом и участок. Пока других новостей нет, - рассказала в социальных сетях Лениза Сафиуллина, помогающая с поисками Тимура.

Впрочем, комментаторы предполагают самое худшее, что малыша уже может и не быть в живых.

- Последние новости, что нашли лопату и куртку мамы, - написала в соцсетях Мира А. – Мне позвонили из этой деревни. Возможно, мать убила. Может нечаянно, не знаю. Детей не воруют из дома.

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Пока информацию о лопате и куртку полиция не подтверждает. Силовики вообще выдают очень скудную информацию, но известно, что по факту исчезновения ребенка следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

- В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и поисковые мероприятия, направленные на установление места нахождения ребенка и обстоятельств его исчезновения. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты совместно с сотрудниками МВД, МЧС, с привлечением добровольцев. Расследование уголовного дела находится на личном контроле исполняющего обязанности руководителя следственного управления по Башкирии, - уточнили в пресс-службе республиканского следкома.

В МВД Башкирии добавили, что на месте работают сотрудники Управления уголовного розыска, Экспертно-криминалистического центра и кинологи. Всего в поисках задействано более сотни человек. И это не считая волонтеров и просто неравнодушных жителей села.

Напомним, что годовалый Тимур Хабиров пропал сегодня ночью из собственного дома. Как рассказала его мать, малыш ночью спал в зале. В два часа ночи женщина проснулась, чтобы покормить его кефиром, а рано утром обнаружила, что кроватка пуста. Известно, что Юлия воспитывает сына и пятилетнюю дочь Камиллу в одиночку, отец детей проживает отдельно.В целом, семья характеризуется положительно, на учете, как неблагополучная, никогда не состояла.

- Мы обязательно сообщим, когда появятся какие-то подробности. Пока никаких комментариев мы не даем, - сообщил неизвестный мужчина, когда корреспонденты "КП-Уфа" попытались связаться с матерью пропавшего Тимура.