Кассиршу из Башкирии Луизу Хайруллину оставили под арестом

СЕГОДНЯ 10:34 2019-07-11T10:34:23+03:00

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В Верховном суде Башкирии рассмотрели жалобу Луизы Харуллиной на меру пресечения. Заседание прошло сегодня утром, 11 июля.

Суд оставил меру пресечения без изменений – кассирша, похитившая 25 млн рублей из банка в Салавате, останется в СИЗО до сентября.

Напомним, Луизу Хайруллину, сбежавшую вместе с семьей с миллионами «Россельхозбанка», задержали 4 июля в Казани на съемной квартире. Она скрывалась более месяца. Её привезли в Уфу и допрашивали в Главном следственном управлении, после чего перевели в СИЗО. Накануне в аэропорту задержали её мужа Марата как соучастника супруги. Он вернулся после эфира на ток-шоу, где просил неравнодушных жителей собрать деньги. Ранее муж Луизы признался, что его жена выносила деньги в течение полутора лет. Он сам заставлял её делать это.

ИСТОЧНИК KP.RU