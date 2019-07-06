Мужа кассира из Салавата, сбежавшей с 25 млн, оставили на свободе
Супруг кассира из Башкирии, укравшего 25 миллионов рублей, остается на свободе.
По данным журналистов ГТРК, сейчас Марат Хайруллин находится в Салавате вместе с отцом Луизы Рамилем Мулахметовым. Семья напрочь отказывается беседовать с журналистами. На все вопросы корреспондентов Марат отвечает общими фразами и обещает дать информацию позже.
Напомним, что вчера саму кассиршу поместили в уфимское СИЗО. Сейчас сыщики выясняют, где беглянка могла спрятать украденные деньги. Дети Хайруллиных сейчас находится с их дедушкой Рамилем.
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ИСТОЧНИК KP.RU