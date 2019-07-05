Кассирша из Башкирии, сбежавшая с 25 млн рублей, не хочет возвращать деньги
История с задержанной Луизой Харуллиной, укравшей 25 млн рублей из банка, обрастает новыми подробностями. В казанской съемной квартире, где она пряталось, оперативники денег не нашли. Кассирша не хочет признаваться, куда она спрятала миллионы. Об этом сообщает «Вести-Башкортостан» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Возможно, часть украденных средств уже были потрачены. Двоих детей женщины передадут родственникам после следственных мероприятий.
Луизу Хайруллина заочно арестовали по статье «Присвоение в особо крупном размере».
Напомним, кассирша из Салавата вынесла из отделения «Россельхозбанка» 23 млн рублей и скрылась вместе со своей семьей — детьми и мужем. Правоохранители искали женщину около месяца и нашли на съемной квартире в в Ново-Савиновском районе Казани.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Кассир банка украла 25 миллионов, чтобы спасти семью от бандитов
Семья Хайруллиных бросила в родном городе элитный дом с недоделанным ремонтом, в который они вложили немало денег и сил (подробнее)
Новые подробности кражи кассиром 23 млн в Башкирии: ранее ее муж набрал долгов по кредитам
Настоящая детективная история произошла на днях в небольшом башкирском городке Салавате. Из отделения «Россельхозбанка» похитили астрономическую по местным меркам сумму – около 23 миллионов рублей (подробнее)
Как и куда могла исчезнуть кассирша из Башкирии, которая украла 25 млн? Изучаем черный рынок России
Чтобы сделать новые документы, семье Хайруллиных понадобилось бы несколько дней (подробнее)
«Женщины в заложниках»: отец кассирши из Салавата обратился за помощью к экстрасенсам
Ясновидцы уверены, что Луиза и девочки живы, но находятся в большой опасности (подробнее)
Кассиршу из Башкирии, укравшую 25 миллионов, задержали в съемной квартире в Казани
Полиция и ФСБ совместными усилиями устроили облаву (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU