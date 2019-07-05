Кассирша из Башкирии, сбежавшая с 25 млн рублей, не хочет возвращать деньги

СЕГОДНЯ 11:06 2019-07-05T11:09:46+03:00

Не исключено, что часть денег Луиза уже потратила

Луиза не сознается полиции, куда спрятала миллионы

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История с задержанной Луизой Харуллиной, укравшей 25 млн рублей из банка, обрастает новыми подробностями. В казанской съемной квартире, где она пряталось, оперативники денег не нашли. Кассирша не хочет признаваться, куда она спрятала миллионы. Об этом сообщает «Вести-Башкортостан» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Возможно, часть украденных средств уже были потрачены. Двоих детей женщины передадут родственникам после следственных мероприятий.

Луизу Хайруллина заочно арестовали по статье «Присвоение в особо крупном размере».

Напомним, кассирша из Салавата вынесла из отделения «Россельхозбанка» 23 млн рублей и скрылась вместе со своей семьей — детьми и мужем. Правоохранители искали женщину около месяца и нашли на съемной квартире в в Ново-Савиновском районе Казани.

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Кассиршу из Башкирии, укравшую 25 миллионов, задержали в съемной квартире в Казани

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ИСТОЧНИК KP.RU