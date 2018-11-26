Адвокат бывшего полицейского, обвиняемого в изнасиловании, требует прекратить дело

СЕГОДНЯ 11:22 2018-11-26T12:28:20+03:00

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Адвокат экс-начальника МВД Кармаскалинского района Салавата Галиева Ренат Амирханов подал следствию ходатайство с требованием прекратить уголовное дело.

Напомним, что в начале ноября суд арестовал всех троих фигурантов уголовного дела об изнасиловании 23-летней дознавательницы МВД в Уфе до конца 2018 года. Представители бывших полицейских предоставили СМИ видео, которое они намерены использовать как алиби.

Сегодня стало известно, что адвокат Салавата Галиева обратился к следователям

- В пятницу нами подано ходатайство о прекращении уголовного преследования в связи с непричастностью и об освобождении из-под ареста. Ответа нам пока не поступало, - сообщил Ренат Амирханов.

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