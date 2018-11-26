2018-11-26T12:28:20+03:00
Происшествия

Адвокат бывшего полицейского, обвиняемого в изнасиловании, требует прекратить дело

Представитель подал следствию ходатайство
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Адвокат Галиева подал ходатайство следствиюАдвокат Галиева подал ходатайство следствию
Изменить размер текста:

Адвокат экс-начальника МВД Кармаскалинского района Салавата Галиева Ренат Амирханов подал следствию ходатайство с требованием прекратить уголовное дело.

Напомним, что в начале ноября суд арестовал всех троих фигурантов уголовного дела об изнасиловании 23-летней дознавательницы МВД в Уфе до конца 2018 года. Представители бывших полицейских предоставили СМИ видео, которое они намерены использовать как алиби.

Сегодня стало известно, что адвокат Салавата Галиева обратился к следователям

- В пятницу нами подано ходатайство о прекращении уголовного преследования в связи с непричастностью и об освобождении из-под ареста. Ответа нам пока не поступало, - сообщил Ренат Амирханов.

Юрист изнасилованной в Уфе дознавательницы впервые прокомментировала ситуацию

Женщина сообщила, что «им ничего не надо, ни от кого» (подробней)

Верховный суд Башкирии оставил под арестом всех подозреваемых в изнасиловании дознавательницы в Уфе

Троих экс-полицейских оставили под стражей (подробнее)

Полицейским начальникам, изнасиловавшим подчиненную на рабочем месте, грозит по 10 лет

"Комсомолка" разбирается в подробностях громкого преступления (подробнее)

Адвокаты обвиняемых в изнасиловании экс-полицейских из Уфы обратились к Бастрыкину

Адвокаты экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании 23-летней дознавательницы, обратились за помощью к председателю Следкома РоссииАлександру Бастрыкину (подробнее)

Еще больше материалов по теме: «Скандал в башкирской полиции: трое начальников изнасиловали 23-летнюю коллегу»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии приставы закрыли нелегальную свалку
Стали известны самые опасные дороги Башкирии
В Стерлитамаке открыли движение по мосту через Белую
Стали известны подробности исчезновения в Башкирии 34-летнего Букура Смаила
Ульфат Мустафин призвал срочно проверять пункты приема металла
Радий Хабиров озвучил новые кадровые изменения в правительстве республики
В Уфе появится новый мост в створе улицы Воровского
В Башкирии по вине водителя «Toyota» в кювет слетели три машины
В Башкирии столкнулись «Тойота» и две «Лады Гранты», есть пострадавшие
Въезд в Уфу затруднен из-за мелких ДТП
В ГИБДД прокомментировали массовую аварию на въезде в Уфу
Метель и сильный ветер: какая погода ждет жителей Башкирии завтра, 26 ноября
В Башкирии «Лада Приора» опрокинулась в кювет: 34-летний водитель погиб на месте
Массовая авария на въезде в Уфу: столкнулись около десяти машин
В Уфе еще один пятилетний малыш провалился в открытый канализационный люк
В Башкирии сняли ограничение движения для большегрузного транспорта
Радий Хабиров поздравил жителей республики с Днем матери
Не поделили рельсы: в Уфе столкнулись два трамвая
«Похоже, руководство Уфы ждет новый тест»: Радий Хабиров опубликовал видео со снегопадом
В Башкирии ночью вспыхнула иномарка, припаркованная во дворе
Уфимка возмутилась курением водителя маршрутки прямо в салоне автобуса
Сегодня «Салават Юлаев» начинает домашнюю серию матчем с минским «Динамо»
МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за ураганного ветра
Линус Умарк рассказал, почему остался в «Салавате Юлаева»
Жительница Башкирии пришла на «Битву экстрасенсов», чтобы найти сына
Динар Гильмутдинов прокомментировал слухи о поддельном дипломе своего заместителя