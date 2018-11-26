Адвокат бывшего полицейского, обвиняемого в изнасиловании, требует прекратить дело
Адвокат экс-начальника МВД Кармаскалинского района Салавата Галиева Ренат Амирханов подал следствию ходатайство с требованием прекратить уголовное дело.
Напомним, что в начале ноября суд арестовал всех троих фигурантов уголовного дела об изнасиловании 23-летней дознавательницы МВД в Уфе до конца 2018 года. Представители бывших полицейских предоставили СМИ видео, которое они намерены использовать как алиби.
Сегодня стало известно, что адвокат Салавата Галиева обратился к следователям
- В пятницу нами подано ходатайство о прекращении уголовного преследования в связи с непричастностью и об освобождении из-под ареста. Ответа нам пока не поступало, - сообщил Ренат Амирханов.
Юрист изнасилованной в Уфе дознавательницы впервые прокомментировала ситуацию
Женщина сообщила, что «им ничего не надо, ни от кого» (подробней)
Верховный суд Башкирии оставил под арестом всех подозреваемых в изнасиловании дознавательницы в Уфе
Троих экс-полицейских оставили под стражей (подробнее)
Полицейским начальникам, изнасиловавшим подчиненную на рабочем месте, грозит по 10 лет
"Комсомолка" разбирается в подробностях громкого преступления (подробнее)
Адвокаты обвиняемых в изнасиловании экс-полицейских из Уфы обратились к Бастрыкину
Адвокаты экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании 23-летней дознавательницы, обратились за помощью к председателю Следкома РоссииАлександру Бастрыкину (подробнее)
Еще больше материалов по теме: «Скандал в башкирской полиции: трое начальников изнасиловали 23-летнюю коллегу»