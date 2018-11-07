Известный продюсер Виктор Дробыш согласился «раскрутить» дознавательницу, ставшую жертвой изнасилования в Уфе
В истории 23-летней дознавательницы из Уфимского отдела полиции произошел необычный поворот. Ставшая жертвой изнасилования девушка, скорее всего, оставит службу в МВД. Пока расследование уголовного дела в отношении троих бывших офицеров полиции продолжается, несчастная находится на больничном.
Как писала ранее «Комсомолка», Гузель (имя изменено – прим. ред.) всегда мечтала о карьере певицы. В своих социальных сетях она писала, что желает заниматься искусством, а не служить в органах. На своем канале в Yuotube она выкладывала несколько видеороликов, где поет под аккомпанемент пианино.
«Комсомолка» связалась со знаменитым продюсером Виктором Дробышем и поинтересовались — мог бы он помочь дознавательнице стать настоящей певицей.
- Это возможно. Пусть Гузель пришлет мне свои демо-записи. Я их послушаю. - ответил Виктор Яковлевич.
После этого мы передали девушке адрес электронной почты почту продюсера.
Девушка-дознаватель, пострадавшая от насильинков в погонах, не хотела работать в полиции.
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