Известный продюсер Виктор Дробыш согласился «раскрутить» дознавательницу, ставшую жертвой изнасилования в Уфе

СЕГОДНЯ 19:40 2018-11-07T20:36:12+03:00

23-летняя девушка всегда мечтала о карьере певицы

Изменить размер текста: A A

В истории 23-летней дознавательницы из Уфимского отдела полиции произошел необычный поворот. Ставшая жертвой изнасилования девушка, скорее всего, оставит службу в МВД. Пока расследование уголовного дела в отношении троих бывших офицеров полиции продолжается, несчастная находится на больничном.

Как писала ранее «Комсомолка», Гузель (имя изменено – прим. ред.) всегда мечтала о карьере певицы. В своих социальных сетях она писала, что желает заниматься искусством, а не служить в органах. На своем канале в Yuotube она выкладывала несколько видеороликов, где поет под аккомпанемент пианино.

«Комсомолка» связалась со знаменитым продюсером Виктором Дробышем и поинтересовались — мог бы он помочь дознавательнице стать настоящей певицей.

- Это возможно. Пусть Гузель пришлет мне свои демо-записи. Я их послушаю. - ответил Виктор Яковлевич.

После этого мы передали девушке адрес электронной почты почту продюсера.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/676099" frameborder="0"></iframe> Девушка-дознаватель, пострадавшая от насильинков в погонах, не хотела работать в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Адвокат подозреваемого в групповом изнасиловании дознавателя в Уфе: «Там было три женщины»

Представитель арестованного раскрыл новые факты резонансного дела (подробнее)

Полицейским начальникам, изнасиловавшим подчиненную на рабочем месте, грозит по 10 лет

"Комсомолка" разбирается в подробностях громкого преступления (подробнее)

Изнасилованная полицейскими в Уфе 23-летняя дознаватель ранее уже оказывалась в центре громкого скандала

Из-за неприятной истории пришлось уволиться одному из курсантов школы МВД (подробнее)

Скандал в башкирской полиции: трое начальников изнасиловали 23-летнюю коллегу

В Уфу экстренно выехала группа следователей из главка (подробнее)