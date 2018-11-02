Константин Толкачев о скандале в МВД Башкирии: Нельзя мазать всех полицейских одной краской

СЕГОДНЯ 19:27 2018-11-02T19:27:15+03:00

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Спикер Госсобрания Башкирии Константин Толкачев прокомментировал скандальную историю с изнасилованием тремя полицейскими 23-летней дознавательницы из Уфы.

- Я сам долгие годы проработал в органах внутренних дел, знаю, какой это тяжелый труд, - пояснил на своей страничке в соцсетях Толкачев.

По его словам, в структуре МВД трудятся тысячи сотрудников и «мазать всех одной краской» нельзя.

- Из-за поступка одного или даже трех человек нельзя судить обо всей правоохранительной системе, - пишет спикер Курултая. - Масштабная дискредитация, «психологический террор» в отношении Министерства внутренних дел и его сотрудников, верой и правдой служащих делу обеспечению законности и правопорядка, наносит ущерб решению правоохранительных задач.

Толкачев подчеркнул, что следствие должно тщательно разобраться в причинах случившегося.

- Эмоции в этом деле только мешают, - резюмировал он.

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