Константин Толкачев о скандале в МВД Башкирии: Нельзя мазать всех полицейских одной краской
Спикер Госсобрания Башкирии Константин Толкачев прокомментировал скандальную историю с изнасилованием тремя полицейскими 23-летней дознавательницы из Уфы.
- Я сам долгие годы проработал в органах внутренних дел, знаю, какой это тяжелый труд, - пояснил на своей страничке в соцсетях Толкачев.
По его словам, в структуре МВД трудятся тысячи сотрудников и «мазать всех одной краской» нельзя.
- Из-за поступка одного или даже трех человек нельзя судить обо всей правоохранительной системе, - пишет спикер Курултая. - Масштабная дискредитация, «психологический террор» в отношении Министерства внутренних дел и его сотрудников, верой и правдой служащих делу обеспечению законности и правопорядка, наносит ущерб решению правоохранительных задач.
Толкачев подчеркнул, что следствие должно тщательно разобраться в причинах случившегося.
- Эмоции в этом деле только мешают, - резюмировал он.
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