ДТП с четырьмя грузовиками привело к большой пробке на границе Башкирии и Челябинской области

фото: vk.com

На трассе М-5 на границе Башкирии и Челябинской области образовалась большая пробка из-за ДТП с четырьмя грузовиками в Иглинском районе республики. Об этом в соцсетях сообщают водители.

– [Деревня] Тикеево - граница Челябинской области и Башкортостана. Пробка уже третий час, – написал автомобилист.

фото: vk.com

Напомним, сегодня утром, 18 декабря, на 1536 километре трассы М-5 столкнулись сразу четыре грузовика. После ДТП участок автодороги был перекрыт. Водителей пустили в объезд. С 10:45 на указанном отрезке введено реверсивное движение – проезд осуществляется по правой полосе.