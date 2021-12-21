Черный понедельник: из-за снегопада на дорогах Башкирии за сутки погибли 5 человек

На заснеженных скользких трассах машины то и дело вылетали на встречную полосу

Вчера на Башкирию обрушился снегопад. Дороги покрылись ледяной коркой и снежными наносами, а из-за метели видимость снизилась до 500 метров и меньше. И хотя в Госавтоинспекции настоятельно просили водителей не отправляться без крайней нужды в дальние поездки, многие пренебрегли предостережением, и это привело к фатальным последствиям. За сутки в республике произошло 12 серьезных автомобильных аварий, в которых 5 человек погибли, а еще 11 оказались на больничной койке с тяжелыми травмами.

В ДТП ПОСТРАДАЛИ 6 ЧЕЛОВЕК, ВКЛЮЧАЯ 5-ЛЕТНЕГО МАЛЫША

Так, утром в Куюргазинском районе, буквально на подъезде к Кумертау, лоб в лоб столкнулись Toyota Rav 4, за рулем которой находился 36-летний житель Стерлитамака, и встречный Hyundai Solaris под управлением 57-летнего жителя Оренбурга. От удара обе машины сплющило, а всех, кто находился внутри, увезли в больницу. В итоге 55-летняя супруга водителя «Соляриса» скончалась в больнице. Ее трехлетний внук пока остается под присмотром врачей. Пассажирки «Тойоты» 43 и 63 лет также находятся на больничных койках.

55-летняя пассажирка "Соляриса" скончалась в больнице

3 СМЕРТЕЛЬНЫХ АВАРИИ В ТУЙМАЗИНСКОМ РАЙОНЕ

Еще три ДТП со смертельным исходом случились в Тумазинском районе. Утром в селе Николаевка 61-летний местный житель потерял на заснеженной дороге управление над своей иномаркой Hyundai Elantra и сбил двух пешеходов, идущих по обочине. 63-летняя сельчанка от полученных травм скончалась на месте, ее 30-летнюю дочь увезли в больницу.

Буквально через пару часов на трассе Белебей-Николаевка-Бакалы минивен Toyota Estima неожиданно вылетел на встречную полосу – прямо под колеса вахтового автобуса. Обе машины вынесло в кювет и смяло. В итоге 44-летний водитель минивена скончался на месте аварии. Водителя автобуса и двух его пассажиров осмотрели врачи и отпустили домой.

Автобус перевернулся в кювет, два пассажира и водитель получили травмы

А вскоре на автодороге Октябрьский-Туймазы на скользкой трассе закружило «Ладу Гранту» и вынесло прямо под колеса встречного «КамАЗа». От «легковушки» осталась груда искореженного металла, а его водитель, 40-летний житель Октябрьского, погиб до приезда медиков. «КамАЗ» съехал в кювет, но его 46-летний водитель не пострадал.

После "КамАЗа" от "Гранты" остался кусок сплющенного железа

ИЗ-ЗА МЕТЕЛИ ВАЗ ЗАЛЕТЕЛ ПОД ФУРУ

Еще одно смертельное ДТП произошло вечером на подъезде к Стерлитамаку. Из-за сильной метели ВАЗ-2110, за рулем которого находилась 38-летняя женщина, влетел прямиком во встречный грузовик МАЗ, которым управлял 49-летний водитель из Оренбурга. «Легковушку» разворотило до неузнаваемости, а у его водительницы шансов выжить просто не оставалось.

ВАЗ из-за метели выехал прямо под колеса фуры

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, по всем случаям аварий начато разбирательство. Дорожные полицейские внимательно изучат все обстоятельства случившегося, включая дорожные и погодные условия.

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

Сегодня в Башкирии продолжает бушевать метель, которая, если верить прогнозам, стихнет только ближе к ночи. А значит, снежные накаты, гололед и плохая видимость на дорогах снова станут причиной аварий. В региональном ГИБДД настоятельно просят водителей ограничить даже поездки по городу (тем более из-за нечищенных дорог то и дело возникают пробки), а на трассу и вовсе лучше не выезжать.