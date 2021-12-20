В Башкирии минивэн «Toyota» влетел в автобус с вахтовиками, есть погибший

Фото: ГИБДД Башкирии

В Туймазинском районе Башкирии минивэн «Toyota» на большой скорости столкнулся с рейсовым автобусом, который перевозил рабочих.

По данным ГИБДД республики, авария произошла в полдень 20 декабря на 57 километре трассы Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы. Автоинспекторы поделились видеозаписью момента столкновения – минивэн по какой-то причине выбросило на встречную полосу, и он на большой скорости боком влетел в автобус. Водитель японской иномарки погиб на месте столкновения.

Судя по внешнему виду и убранству автобуса, его использовали для перевозки рабочих, которые трудятся вахтовым методом. В момент столкновения внутри автомобиля ПАЗ находились трое пассажиров – сейчас им оказывают помощь медики.

Обстоятельства смертельного ДТП предстоит выяснить приехавшим на место автоинспекторам.