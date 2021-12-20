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Происшествия20 декабря 2021 16:47

В Башкирии из-за снегопада на трассе ВАЗ-2110 влетел под фуру

На месте ДТП скончалась 38-летняя водительница «легковушки»
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ

Обрушившийся на Башкирию снегопад стал причиной множества аварий. Так сегодня вечером на трассе Уфа-Оренбург неподалеку от Стерлитамака ВАЗ-2110 неожиданно вылетел на встречную полосу прямо под колеса фуры «Ман». От мощного удара «легковушку» смяло и вынесло на обочину, а ее 38-летняя водительница получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась до приезда медиков.

- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подробности аварии уточняются, - сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Напомним, что еще одно смертельное ДТП произошло сегодня в Туймазинском районе, минивэн «Toйота» на большой скорости столкнулся с рейсовым автобусом, который перевозил рабочих. Водитель японской иномарки погиб на месте столкновения, троим пассажирам автобуса понадобилась медицинская помощь.