В Башкирии из-за снегопада на трассе ВАЗ-2110 влетел под фуру

Фото: ГИБДД по РБ

Обрушившийся на Башкирию снегопад стал причиной множества аварий. Так сегодня вечером на трассе Уфа-Оренбург неподалеку от Стерлитамака ВАЗ-2110 неожиданно вылетел на встречную полосу прямо под колеса фуры «Ман». От мощного удара «легковушку» смяло и вынесло на обочину, а ее 38-летняя водительница получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась до приезда медиков.

- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подробности аварии уточняются, - сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Напомним, что еще одно смертельное ДТП произошло сегодня в Туймазинском районе, минивэн «Toйота» на большой скорости столкнулся с рейсовым автобусом, который перевозил рабочих. Водитель японской иномарки погиб на месте столкновения, троим пассажирам автобуса понадобилась медицинская помощь.