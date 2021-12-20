После встречного ДТП в Башкирии госпитализировано 4 человека, в том числе 5-летний ребенок

фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 20 декабря, в Куюргазинском районе Башкирии во встречном ДТП пострадали четыре человека, в том числе 5-летний ребенок. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария произошла в восемь часов утра. На 246 километре трассы Уфа-Оренбург столкнулись Toyota Rav 4 и встречная Hyundai Solaris. Первой машиной управлял житель Стерлитамака, второй – оренбуржец.

– В результате аварии четыре человека, в том числе 5-летний ребёнок доставлены в больницу, – передали в дорожной полиции.

Госавтоинспекция устанавливает личности пострадавших, а также обстоятельства ДТП.