За несколько часов в Туймазинском районе Башкирии произошло три ДТП с летальным исходом

фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 20 декабря, в Туймазинском Башкирии на фоне сильного снегопада в течение нескольких часов произошло сразу три ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

фото: ГИБДД РБ

Первая авария случилась в 8:30 на улице Шоссейной села Николаевка. Там 61-летний местный житель на Hyundai Elantra сбил двоих пешеходов – 63-летнюю женщину и ее 30-летнюю дочь. Пенсионерка от полученных травм скончалась на месте, дочь находится в больнице.

фото: ГИБДД РБ

Ближе к полудню еще один инцидент с погибшим произошел на 51 километре автодороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы. При столкновении вахтового автобуса КАВЗ и встречного минивена Toyota Estima умер 44-летний водитель второго авто. Травмы получили три человека из пассажирской машины.

фото: ГИБДД РБ

В 16:00 было зафиксировано ДТП на 12 километре трассе Туймазы-Октябрьский. На этот раз ударились встречные «Лада Гранта» и КамАЗ. После столкновения грузовик съехал в кювет. До приезда «скорой» скончался 40-летний мужчина, руливший легковушкой.

По всем фактам ГИБДД проводит расследования. Кроме того, о начале собственных проверок заявила региональная прокуратура.