ПАЗик-кузнечик и подсветка колес: какими запомнили уфимцы легендарные автобусы, которые выдворяют из города

ПАЗики для Уфы стали по-настоящему народным транспортом Фото: vk.com

Заключительный этап борьбы Радия Хабирова с ПАЗиками на улицах Уфы, кажется, завершается победой главы республики. В мэрии пообещали полностью убрать легендарные для столицы автобусы с маршрутов уже до 15 декабря. За неделю перевозчикам нужно найти замену аж 150 ПАЗикам!

Безусловно, городскому транспорту Уфы уже давно нужно было обновление. Момент икс настал в конце третьего года транспортной реформы Радия Хабирова. В нашем материале мы расскажем, чем ПАЗики запомнились жителям Уфы.

СКОЛЬКО ПАЗИКОВ БЫЛО В УФЕ

Классическим для Уфы автобусом малого класса стал ПАЗ-3205, который начали производить еще до распада СССР. Позже к ним добавились слегка удлиненные модели ПАЗ-4234, которые перебрались в стан автобусов среднего класса и получили вторую автоматическую дверь. Юркие автобусы прекрасно умещались на загруженных улицах Уфы. В середине десятых они, по факту, заменяли старые ГАЗики, желтые «Икарусы», а потом и некоторые «Нефазы». Уфа стала настоящей столицей ПАЗиков.

По данным исследования «Simetra Group», в 2020 году все дошло до того, что по улицам Уфы колесили 2,2 тысячи автобусов (те самые ПАЗики и «Газели»), и всего из 281 – большого класса. Подобная ситуация для современной России – нонсенс. Похожая обстановка с количеством самих автобусов и их соотношением наблюдается только в Омске, Уфе и Махачкале.

ПОЧЕМУ УФИМЦЫ ВЛЮБЛЕНЫ В ЭТИ АВТОБУСЫ

Немудрено, что за столько времени ПАЗики заслужили всенародную любовь. Они развозили всех – школьников и пенсионеров, студентов и их преподавателей, бедных и богатых.

Водители легендарных автобусов делали все для того, чтобы пассажирам было комфортно. В салонах устанавливали атмосферное освещение, дополнительные печки и чуть ли не светомузыку. Шторки на окнах, коврики и мягкая обивка сидений создавали ту самую, особую атмосферу.

Водители ухаживали за своими автобусами Фото: vk.com

ПАЗики были стратегически важны для студентов, обучающихся в центре Уфы. Сюда практически не ездили большие автобусы, поэтому они спали, учили билеты и читали прямо в автобусах. За час езды от конечной остановки можно было без проблем подготовиться к несложному экзамену, и это не шутки.

А сколько в этих автобусах было мелких, но запоминающихся моментов. Помните тот самый хруст, с которым включалась первая передача автобуса А ламповый звук работы двигателя и жар, идущий от радиатора прямо за сидением водителя?

В КАКИЕ ИСТОРИИ ПОПАДАЛИ ПАЗИКИ УФЫ

Как было упомянуто выше, водители часто украшали свои автобусы. По Уфе курсировали ПАЗик-кузнечик, ПАЗик со светящимися колесами и даже диско-ПАЗ.

За все это время автобусы попадали в разные ДТП. Из-за того, что водители редко разгоняли машины выше скорость в 60 км/ч, аварии не были серьезными. Пожалуй, одним из самых запоминающихся был инцидент на проспекте Октября в октябре 2019 года. Тогда автобус влетел в столб из-за «девятки», которая пошла на поворот с самый неподходящий момент.

Хабиров объявил войну ПАЗикам сразу после возвращения в Башкирию Фото: gtrk.tv

Забавно, но именно ПАЗики помогли Радию Хабирову заработать первые политические очки в 2018 году. Тогда еще врио главы республики сразу после возращения в Башкирию объявил войну нелегальным перевозчикам. Ситуацию он сравнил с беспределом времен Дикого Запада. Тогда уфимцы одобрили волевое решение руководителя региона, а СМИ подхватили образ Хабирова как борца с нелегальными перевозками.