Радий Хабиров проехался в маршрутном ПАЗе и объявил войну нелегальным перевозчикам

СЕГОДНЯ 18:56 2018-10-20T18:57:27+03:00

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Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров в один из первых рабочих дней в качестве руководителя региона обратил внимание на работу общественного транспорта в Уфе. Вместе с ведущим телеканала «Россия 1» Сергеем Брилевым он проехался по центру башкирской столицы в маршрутном автобусе, знаменитом ПАЗике, и рассказал о том, как собирается решить транспортную проблему башкирской столицы.

Руководитель региона сел в автобус на остановке «Гостиный двор». Во время поездки Радий Хабиров поинтересовался у водителя, не мешают ли ему нелегалы, на что получил утвердительный ответ. Затем, в разговоре с Сергеем Брилевым, врио главы республики подтвердил свои намерения разобраться в проблемах общественного транспорта Уфы.

-Уже забегали (о нелегальных перевозчиках, - прим. Ред.). Вы знаете, это ведь как устроено? Они сейчас притихли. Думают, ну, пошумел глава, это все пиар ход и так далее. Я все-таки надеюсь, что моя предыдущая должность, мои предыдущие места работы, они научили меня долго, последовательно и кропотливо дожимать, - заявил Радий Хабиров.