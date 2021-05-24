Казань опять впереди: Уфа оказалась в середине рейтинга городов по качеству общественного транспорта

В Уфе по-прежнему много автобусов малой вместимости Фото: Рустем АХУНОВ

Столица Башкирии заняла 32 место в рейтинге 60 городов России по качеству общественного транспорта.

Пассажирские перевозки, увы, остаются для Уфы вопросом очень больным. Несмотря на начатую еще в 2018 году Радием Хабировым транспортную реформу, у инфраструктуры остаются «детские» проблемы. Да, для госперевозчика закупили комфортные автобусы, а систему оплаты вывели из тени и перевели в цифровой вид. Тем не менее, горожане периодически жалуются на перегруженные маршрутки в отдаленных частях города, которые сейчас активно застраивают.

Для того чтобы выявить город с самым «дружелюбным» общественным транспортом, специалисты из питерского агентства транспортного планирования «Simetra» выделили пять качественных групп. Соответственно, в каждой из них город получает баллы, которые позже формируют рейтинг.

С показателем физической доступности все просто – здесь оценивают количество остановок вблизи популярных мест. В разделе ценовой доступности учитывают разовую стоимость проезда. Параметр эффективности транспортной сети показывает, насколько грамотно работает вся сеть общественного транспорта. В группу комфорта транспортного средства входят характеристики транспортных средств и акции для пассажиров. Наконец, показателем безопасности и развития оценивают последствия ДТП с участием общественного транспорта и ресурсы автопарка. Все данные аналитики брали из официальных и открытых источников.

Во всех пяти категориях общественный транспорт Уфы смог набрать 55,5 баллов из 100 возможных и оказался на 32 месте рейтинга из 60 участников. Главной особенностью города эксперты назвали большое количество автобусов – 2563, их более 400 большой вместимости (те самые новые «Нефазы», вмещающие от 60 до 100 человек – Ред.).

Главными минусами общественного транспорта башкирской столицы выделили отсутствие магистральных маршрутов (ездят быстро и соединяют районы – Ред.) и их непрямолинейность. Также эксперты отметили низкий показатель использования троллейбусной сети Уфы.

Примечательно, что первые места в рейтинге заняли наши ближайшие соседи – Екатеринбург, Ижевск и Казань.