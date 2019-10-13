«Водитель вылетел с лобового»: в столкновении ПАЗика и легковушки в Уфе пострадали 10 человек

Около 23 часов 12 октября горожане, находящиеся близ остановки «Спортивная» в Уфе стали очевидцами серьезной аварии. На их глазах пассажирский автобус на полном ходу въехал в электроопору. Оказалось, что ранее общественный транспорт столкнулся с легковушкой ВАЗ-2109 на перекрестке с улицей 50 лет СССР.

ВОДИТЕЛЬ ВЫЛЕТЕЛ С ОКНА

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, все произошло мгновенно.

- Стою я на остановке, вижу, автобус прямо в столб летит. Мы потом только узнали, что он столкнулся с другой машиной, - пишет Ильшат Я.

От удара автобус задымился, свидетели ЧП вызвали скорую, пожарных и полицию. Неравнодушные помогали людям выбраться из транспорта и оказывали им помощь до приезда служб.

- Очень жаль водителя, он вылетел с лобового стекла, весь в крови, его с мигалками увезли, - сообщают очевидцы.

По последним данным пресс-службы МЧС по РБ, в ДТП пострадали 10 человек. Шестеро из них, получившие различные степени тяжести, в данный момент госпитализированы, а четверых, в том числе одного ребенка, отпустили домой после оказания первой медицинской помощи.

Удар пришелся прямо в капот легковушки, поэтому ее водитель и пассажир не пострадали.

Автобус выполнял перевозку по маршруту №249 – «АвтоВАЗ – Телецентр», в момент аварии он направлялся в Черниковку. В салоне вместе с водителем находилось около 20 человек. По неуточненным данным, это был его крайний рейс за день.

ПАЗ ЕХАЛ НА РАЗРЕШАЮЩИЙ «ЗЕЛЕНЫЙ»

Поначалу в социальных сетях пользователи сразу стали винить водителя автобуса, мол, гонятся за 25 рублей, и устраивают аварии. Однако примерно через час уже появилось видео момента столкновения, на котором видно, что ПАЗ со средней скоростью двигается по своей полосе на разрешающий «зеленый». Но водитель ВАЗа не дожидается, пока тот проедет, и совершает поворот налево, не уступив автобусу. Удар пришелся прямо в капот легковушки, поэтому ее водитель и пассажир не пострадали.

На место аварии выехал сам Динар Гильмутдинов. Главный госавтоинспектор Башкирии просмотрел все видеоматериалы и лично оценил ситуацию.

В данный момент все обстоятельства и подробности уточняются. Начато разбирательство.