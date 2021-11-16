QR-коды в гостиницах и реагенты вместо песка: какими событиями отметилось начало недели в Башкирии

Без QR-кода теперь вообще не попасть практически ни в одно общественное место Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минувший понедельник власти Башкирии провели очередное заседание оперштаба, на котором было принято решение о новых антиковидных ограничениях.

Так с 1 декабря заселиться в гостиницы и отели республики можно будет только при наличии сертификата о вакцинации или справки о перенесенном за последние полгода коронавирусе, или справке о медотводес отрицательным ПЦР-тестом.

С подобной инициативой выступила главный санитарный врач республики Анна Казак. Она отметила, что зимой на горнолыжные курорты Башкирии приезжают туристы из разных уголков России, и поэтому турбазы и гостиницы становятся очень востребованными. Сейчас посетители могут заселяться совершенно спокойно без каких-либо справок, поэтому ввести систему QR-кодов в этой сфере просто необходимо. Напомним, что с 1 декабря такие же правила начинают действовать в санаториях, пансионатах и других оздоровительных учреждениях.

Зато в республике, наконец, снова начинает проводиться диспансеризация. Как объяснили в региональном Минздраве, эпидобстановка в Башкирии начинает стабилизироваться, а диспансеризация является единственным надежным методом профилактики многих заболеваний, поэтому надолго ее приостанавливать нельзя.

СКАНДАЛЬНЫЙ ЭКС-ГЛАВА ИШИМБАЙСКОГО РАЙОНА ПОКИНУЛ ПОСТ

Еще одной громкой новостью стал уход со своего поста главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова. В своих соцсетях чиновник поблагодарил жителей, коллег из администрации за помощь и поддержку, а также лично Радия Хабирова «за оказанное доверие». Впрочем, жителям Башкирии Абдрахманов больше запомнился не городскими благоустройствами, а участием в погромах на Куштау. Напомним, тогда горожане обвинили чиновника в разгроме палаточного лагеря общественников. Прокуратура даже проверила действия Абдрахманова «на этику», впрочем, все завершилось отеческим порицанием со стороны местных депутатов.

Как вскоре выяснилось, Абдрахманову предложили новый высокий пост – он возглавил аппарат Правительства Башкирии. Ранее до сентября эту должность занимал Илшат Тажитдинов, который сейчас работает вице-премьером.

В БАШКИРИИ СМЕНИЛСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСКОМТУРИЗМА

Накануне стало известно, что председатель Госкомитета Башкирии по туризму Эльмира Туканова написала заявление об уходе. Радий Хабиров уже подписал указ об освобождении чиновницы от должности. Исполнять обязанности руководителя туристического ведомства пока будет Ринат Фаткуллин, который ранее являлся первым заместителем Тукановой.

Напомним, что Эльмира Туканова не проработала в должности председателя Госкомтуризма республики и одного года – ее назначили на эту должность в феврале. Перед тем как приехать в Башкирию она развивала туризм в Свердловской области и даже считалась «лучшей пиарщицей региона».

ВЛАСТИ УФЫ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ПОСЫПКИ ПЕСКОМ ГОЛОЛЕДА НА ДОРОГАХ

Зима приближается, и дороги уже постепенно покрываются ледяной коркой. В этом году власти Уфы решили отказаться от устаревшей технологии посыпки гололеда песком и перейти на современные реагенты. Об этом сообщил мэр города Сергей Греков на очередном оперативном совещании.

– В этом году мы максимально сократим использование песчаной смеси на подсыпке улиц и будем пользоваться «Бионордом». Мы приняли это решение, потому что летом мы, наверное, в течение месяца убирали песок, который рассыпали зимой. Это недопустимо – это пыль, грязь, и так далее, – заявил Греков.

Реагент «Бионорд» относится к классу современных безопасных реагентов и состоит из минеральных компонентов. В его состав входят пищевая соль и хлористый кальций, которые применяются в пищевой и фармацевтической промышленности, именно поэтому он безвреден для асфальта, бетона и других дорожных покрытий.