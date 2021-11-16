Эльмира Туканова ушла с поста председателя Госкомтуризма Башкирии

фото: Эльмира Туканова // instagram.com

Эльмира Туканова написала заявление об уходе с поста председателя Госкомитета Башкирии по туризму. Сегодня, 16 ноября, глава республики Радий Хабиров подписал указ об освобождении чиновницы от должности.

Исполнять обязанности руководителя туристического ведомства пока будет Ринат Фаткуллин. Он был первым заместителем Тукановой.

Эльмира Туканова не проработала в должности председателя Госкомтуризма республики и одного года – ее назначили на эту должность в феврале. Перед тем как приехать в Башкирию она развивала туризм в Свердловской области.