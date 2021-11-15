В Башкирии вводят новые антиковидные ограничения: теперь без QR-кода не заселят в гостиницу

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Сегодня на очередном заседании оперштаба в правительстве Башкирии было принято решение о новом антиковидном ограничении. Так с 1 декабря заселиться в гостиницы и отели можно будет только при наличии сертификата о вакцинации или справки о перенесенном за последние полгода коронавирусе, или справке о медотводе с отрицательным ПЦР-тестом.

С подобной инициативой выступила главный санитарный врач республики Анна Казак. Она отметила, что зимой на горнолыжные курорты Башкирии приезжают туристы из разных уголков России, и поэтому турбазы и гостиницы становятся очень востребованными. Сейчас посетители могут заселяться совершенно спокойно без каких-либо справок, поэтому ввести систему QR-кодов в этой сфере просто необходимо.

Напомним, что с 1 декабря без сертификата о прививке или справки о перенесенном ковиде нельзя будет заселиться в санатории и пансионаты.