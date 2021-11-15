Экс-глава Ишимбайского района стал руководителем аппарата правительства Башкирии

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Стало известно, какую новую должность получил экс-глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов. Как сообщает ИА «Башинформ», Абдрахманов стал руководителем аппарата Правительства Башкирии. Напомним, ранее эту должность занимал Илшат Тажитдинов, который в сентябре стал вице-премьером, и пост остался вакантным.

О том, что он покидает кресло главы Ишимбайского района, Абдрахманов сообщил сегодня, 15 ноября, в своих соцсетях. Он поблагодарил горожан за поддержку, а своих коллег и Радия Хабирова лично – «за оказанное доверие». Впрочем, большинству жителей Башкирии Абдрахманов больше запомнился по событиям на Куштау – тогда общественники заподозрили его в разгроме палаточного лагеря. Впрочем, вся история закончилась для главы района всего лишь замечанием со стороны местных депутатов.