Эксперт оценил, чего не хватает уфимцам для счастья к 450-летию города

В 2024 году исполнится 450 лет со дня основания Уфы. Власти города и республики готовятся к большому празднику заранее – в столице появляются новые объекты и ремонтируют старые. В эфире проекта «Комсомольской правды» и телеканала «Вся Уфа» социолог Арсен Нуриджанов рассказал о том, как оценивает подготовку к большому празднику и прокомментировал проблемы, волнующие жителей столицы.

ПРОБЛЕМЫ НУЖНО ОБСУЖДАТЬ

По мнению социолога, все масштабные проекты по благоустройству города руководство города должно согласовывать с его жителями.

- К сожалению, в Уфе мы видели один проект, который воссоздан, но не получил обсуждения – новая набережная. Сейчас мы с ней носимся как с писаной торбой. С одной стороны у нас обмелевшая Белая, с другой огромное монументальное сооружение из бетона, на котором, фактически, ничего нет. Мы знаем эти проблемы – там не гуляют люди, нет общепита. Отчасти это все случилось из-за того, что не было никакого обсуждения, - говорит Нуриджанов.

Одним из самых важных для уфимцев вопросов социолог назвал транспортный. В частности, прозвучала проблема дорог и их состояния.

- Люди устали, что часть улиц закрыта. Мы знаем, что Комсомольская до сих пор не введена в эксплуатацию. Еще одна большая проблема, но ее пока не видно, - развитие направления «Нагаево-Акбердино» и дальше. Там сейчас идет очень много строек. Пока дорога лежит только через переезд в Зинино. Он не справляется, из-за этого образуются огромные пробки утром, днем и вечером. Сейчас этот путепровод является одной из самых болезненных точек развития города, - считает эксперт.

С каждым годом Уфа становится удобнее для автомобилистов Фото: Рустем АХУНОВ

Говоря об уфимских дорогах, Нуриджанов озвучил любопытное мнение.

- Уфа должна быть ориентирована больше на автомобилистов. Сейчас много концепций от главархитектуры Уфы, они склоняются к пешеходам. Я бы сказал, что это опасная и даже вредная тенденция. При такой протяженности города без автомобильного транспорта не обойтись. Развитие общественного транспорта это важные вещи, но тенденция сейчас следующая – граждане пересаживаются на личный транспорт. Кредиты на машины доступны, молодежь хочет ездить на машинах, быть мобильной. Застраивается Дема, Затон, Зауфимье, направление Нагаево, поэтому надо развивать город как автомобильный.

В Уфе стремительные темпы строительства жилья

МЫ УСТАЛИ ОТ ПРАЗДНИКОВ

За прошедшее лето в Башкирии провели уже два крупных мероприятия – Фольклориаду и Кубок мира по борьбе среди юниоров. Нуриджанов полагает, что жители Уфы уже пресытились такими событиями.

- Считаю, что народ от праздников уже немного устал. Конечно, 450-летие города не может пройти без праздников, - начинает Нуриджанов. – Но мы видим, что приезд таких земляков как Юрий Шевчук или Земфира воспринимается на ура. На них приходят посмотреть десятки тысяч человек. А если это будут мероприятия, которые проводят «для галочки», то они будут непопулярны. Праздники должны оставаться в памяти народа, нести символ 450-летия. Люди не должны думать, что деньги, потраченные на мероприятия, ушли в воздух.

Тем не менее, Нуриджанов уверен, что юбилей Уфы отметят на высоком уровне – городов такого уровня в России не так много. Поэтому федеральный центр окажет необходимую республиканскому бюджету помощь.

УФА VS КАЗАНЬ. СНОВА

Не обошел социолог и популярную тему сравнения Уфы и Казани.

- Спор давнишний, и Казань, конечно, хороша. На Нижний Новгород, Екатеринбург и Казань нужно равняться. Но здесь надо понимать, что Казань исторически расположена по-другому. Мы вытянутый город и зажаты между двух рек. Это и накладывает свои отпечатки. У нас хромает архитектурная концепция города. Уфе не хватает целостной картины. У нас хорошо тут, там и здесь, но нет целого ансамбля.

А НУЖЕН ЛИ КАМПУС?

Наконец, наша беседа с социологом закончилась обсуждением создания в Уфе НОЦ на базе БашГУ и УГАТУ и студенческого кампуса в историческом центре города.

- Он (кампус – Ред.) там складывается исторически. Там стоит БашГУ, общежития. Как бы то ни было, он там уже исторически получил место. Насколько я понимаю, сейчас там есть поддержка федерального центра. Почему бы не построить? Есть проблема, многие уезжают учиться из Уфы в другие города. В том числе из-за, мягко говоря, убогости учебных корпусов, общежитий. Новый кампус привлечет новых людей. Я защищал докторскую диссертацию в Белгороде. Там в исследовательском университете обучаются 30 тысяч китайцев, это же колоссальные деньги. Строительство кампус окупится за счет студентов, которые будут обучаться платно. Повысится престиж республики, ее узнаваемость, политические и социальные связи. Здорово, что нас поддержали в этом. Единственное, над чем надо подумать прямо сейчас, контроль над использованием денег на строительство кампуса. Часть бюджетных денег в республике в последнее время тратилась не совсем эффективно. Хочется сказать Хабирову «Доверяй, но проверяй»!