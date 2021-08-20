В Уфе все лето открывают недостроенные объекты. Фоторепортаж с горами, озерами и пылью под ногами

У уфимских строителей было много работы летом 2021 года Фото: Рустем АХУНОВ

Как все могли заметить, в последние два года власти Уфы усиленно взялись за ремонт и благоустройство. Наконец-то появился красивый парк в Черниковке, сквер «Журавли» и фонтан-часы на площади Ленина. Но есть у всей этой красоты и другая сторона.

В 2020 году строители взялись еще за несколько масштабных объектов – ремонт улицы Комсомольской (часть начали еще в 2019 году - Ред), территории перед БГПУ, площади Ленина и автомобильной развязки над проспектом Салавата Юлаева. В какой-то момент некоторым жителям города начало казаться, что они живут в состоянии пергаментного ремонта – всюду грязь, разбитые дороги и пыль. Мы и сами убедились в этом, гуляя весной 2021 года по улице Комсомольской за торговым центром «Семья».

12 июня, в День города, все стало еще более странно. Коммунальщики открыли для технического проезда участок Комсомольской от улицы Хадии Давлетшиной до улицы Галле. Даже в конце августа ремонт этой части улица сложно назвать завершенным – повсюду торчат куски бордюра, разметка нанесена лишь частично и нет даже намека на какие-то зеленые насаждения.

Согласно планам, следующую часть Комсомольской от улицы Галле до улицы 50 лет СССР должны открыть уже к 1 сентября. Мы решили вновь пройтись по участку и посмотреть, что представляет из себя знаменитая улица за 18 дней до открытия (все фотографии были сделаны в пятницу, 13 августа - Ред).

ГОРЫ ЗЕМЛИ И ОЗЕРА ИЗ ТРУБ

Прямо перед стартом маршрута обнаружилась огромная гора из земли, пешеходы аккуратно обходят ее у подножья – такой вот местный «шихан на минималках». Судя по всему, строители складывали грунт, который достали при ремонте улицы Галле.

Даже молодым и здоровым пешеходам передвигаться по тротуару улицы Комсомольской фактически невозможно. Повсюду разбросана щебенка, песок и отломанные куски асфальта. Более того, прямо рядом с пешеходами работает тяжелая техника, находиться здесь - небезопасно. Впрочем, проезжей части это тоже касается – нормального освещения на улице нет, поэтому въехать в огромную кучу песка случайно заехавшему сюда автомобилисту весьма просто.

Прохожим приходится проходить рядом с тяжелой техникой Фото: Рустем АХУНОВ

Отдельного абзаца достойны и местные «водоемы». Еще весной этого мы писали о местном грязевом водопаде. Летом «красота» пропала, но на смену ей пришли многочисленные лужи-озерца. Причем вода в них на удивление чистая, да и дождей в Уфе не было уже давно. Похоже, что попадает она туда из поврежденных водопроводных труб.

На смену водопадам грязи пришли озера Фото: Рустем АХУНОВ

Похожий бедлам продолжается на территории всего отрезка, который должны открыть к 1 сентября. Да, здесь есть асфальт, есть бордюр, а кое-где даже есть и пешеходные переходы со светофорами. Но ходить по такой грязи, среди рабочих, автомобилей и строительной техники, совсем не хочется.

В уфимской администрации объясняли «КП-Уфа», с чем связаны долгие сроки реконструкции проблемной улицы. Ключевым фактором чиновники назвали большой объем работы. По ходу работы план приходилось корректировать

Слабо верится, что участок по этой улице откроют уже к 1 сентября Фото: Рустем АХУНОВ

- Комсомольская раньше ремонтировалась хаотично, не всегда то, что делалось на этой улице наносилось на исполнительную документацию и передавалось в город, чтобы те сети, которые переустраивались, были на бумаге. Мы частенько встречались с сюрпризами, поэтому случались задержки, остановки и корректировки проекта, - рассказал заместитель начальника управления по капитальному строительству мэрии Уфы Евгений Кулешов.

И ТАК НЕ ТОЛЬКО НА КОМСОМОЛЬСКОЙ

В начале материала мы уже говорили, что «ощущение недоделанности» преследует не только жителей улицы Комсомольской.

Вот вам пример – фонтан на Советской площади. По вечерам там собираются горожане, играет музыка и резвятся дети. На ночь все закрывается, а с утра на месте начинаются полноценные строительные работы.

Днем на Советской площади ремонтные работы - а по вечерам развлечения для горожан Фото: Рустем АХУНОВ

Развязка над проспектом Салавата Юлаева – еще один пример объекта, который «открыли до открытия». Здесь нет одного из четырех съездов, а по вечерам движение под мостом часто сужается до двух-трех полос.

Развязка над проспектом Салавата Юлаева открыта, но не до конца Фото: Рустем АХУНОВ

Примечательно, что оба объекта открылись раньше времени. Чиновники в торжественной обстановке благодарили строителей за усердный труд, фотографировались на красивом фоне и уезжали. А через пару часов на место возвращалась тяжелая техника и рабочие.