Представили проект студенческого кампуса в Уфе, объясняем, кому и для чего он нужен

Скоро у студентов башкирских вузов появится собственный «город в городе» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне во время очередного оперативного совещания в башкирском правительстве руководитель администрации главы Башкирии подробно рассказал о проекте межвузовского студенческого кампуса, который планируют построить в Уфе. Александр Сидякин представил концепцию будущего центра науки и студенчества и обозначил конкретные даты завершения строительства.

Ранее добро на возведение межвузовского кампуса дали в правительстве России, пообещав покрыть до 60% затрат на строительство. Общая стоимость этой своего рода «стройки века» оценивается в 18 млрд рублей.

ЗАЧЕМ НУЖЕН КАМПУС

В своем докладе Александр Сидякин рассказал, зачем вообще в Уфе нужен межвузовский студенческий кампус. Ни много ни мало мирового уровня.

- Понятно, что главная битва в современном мире – битва за человеческий капитал. И наша ставка – стать регионом-магнитом для талантливой молодежи. Как нашей, которая выросла в республике, так и тех, кто живет за ее пределами. Перевести экономику региона из старо-промышленной формации в новое состояние экономики будущего, где знание и интеллект будут определяющими, - заявил Александр Сидякин.

По словам руководителя администрации главы Башкирии, далеко не все выпускники школ республики остаются получать высшее образование в родных краях. Для того чтобы лучшие из лучших выпускники школ продолжали учиться в регионе, и хотят построить современный студенческий кампус.

Схема расположения всех объектов студенческого межвузовского кампуса в Уфе

- Во всех регионах, которые с нами соседствуют, есть либо национально-исследовательские университеты, либо федеральные. Такая конкуренция не дает нам другого варианта, кроме как двигаться очень быстро. Через Евразийский НОЦ (научно-образовательный центр – Ред.) и через программу «Приоритет 2030», итоги которой будут подведены в сентябре, и другие инструменты федерального правительства мы будем накачивать наши университеты мускулами и финансовыми, интеллектуальными и инфраструктурными, - заявил Александр Сидякин.

Как отметил высокопоставленный чиновник, строительство кампуса нужно, в том числе, для того, чтобы создать наилучшие условия для обучения и проживания студентам, как из Башкирии, так и соседних регионов и даже из зарубежных стран.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ГДЕ ПОСТРОЯТ

Региональные власти задумали создать Евразийский НОЦ еще осенью 2019 года. Постепенно этот проект обрастал деталями и шел к реализации, а затем был дополнен студенческим кампусом. Да, поначалу образовательный центр и межвузовский студгородок были совершенно разными идеями. Но весной 2021 года оба проекта слились воедино, и у них появилась реальная концепция.

На оперативном совещании в правительстве Башкирии рассказали, где должен появиться совершенно новый студенческий кампус в Уфе, что войдет в комплекс зданий и когда предварительно будет сдан последний объект. Как пояснил Александр Сидякин, строительство разделят на три этапа, по завершении которого на территории, ограниченной с одной стороны улицами Карла Маркса, Тукаева, Заки Валиди и южным склоном уфимской горы с другой.

Александр Сидякин подчеркнул, что кампус – это некий «город в городе», где будут располагаться жилые, социальные, спортивные и научные объекты.

Первый этап строительства - IQ-парк «Сколково»

КОГДА ЗАВЕРШАТ СТРОЙКУ

- Чем наш кампус будет отличаться от аналогичных проектов в других регионах? При подготовке проекта мы пришли к выводу, что должны увязать идею кампуса с научно-образовательным центром, сделать ставку на евразийское позиционирование. Мы также проанализировали ценности тех, кто будет там учиться – поколения «зуммеров», как именуют их социологи. Для них важно получить не столько место для вечеринок, сколько для учебы и работы. И поэтому мы умышленно помещаем в ядро кампуса IQ-парк «Сколково» и несколько десятков частных технологических компаний, которые будут брать на работу студентов, - заявил Сидякин.

Второй этап строительства - центральное ядро кампуса

Первым объектом студенческого межвузовского кампуса в Уфе станет здание IQ-парка «Сколково», расположенного на красной линии по улице Заки Валиди. Ранее это здание строилось как бизнес-центр «Башня», но застройщик обанкротился, и здание выкупила республика. Завершится строительство «технопарка» уже в декабре 2021 года.

В «технопарке» будут располагаться библиотека, музей, «квартирник» и «точка кипения» (дискуссионная площадка), производственный инкубатор и зона коворкинга. Общая площадь здания – 36 тысяч квадратных метров.

Чтобы построить центральное ядро было принято решение снести здание бывшего цеха завода имени Кирова. Сейчас он принадлежит БашГУ, но находится фактически в аварийном состоянии. Завершить все работы власти планируют к декабрю 2024 года.Вторая очередь строительства – основной комплекс зданий или «центральное ядро». Здесь на площади в 72 тысячи квадратных метров будут расположены главный корпус кампуса с конгресс-центром и коворкингом, общественные здания и спортивные объекты. Там же будет общежитие для студентов и преподавателей, фудкорт, лаборатории и учебные блоки.

Третий этап строительства - «Экотерритория будущего»

На третьем этапе строительства, который завершится к декабрю 2025 года, будет осваиваться часть территории Архиерейской слободы, прилегающей к заводу имени Кирова. Какую-то часть частного сектора снесут, а жильцов – переселят.

Здесь на площади 2,3 гектара создадут «Экотерриторию будущего» и благоустроят 2 тысячи квадратных метров. Бывший частный сектор застроят жилыми домами и таун-хаусами, в которых будут жить студенты и преподаватели. Общая площадь жилых зданий составит 7 тысяч квадратных метров.