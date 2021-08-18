В Уфе стартовало Первенство мира по спортивной борьбе среди юниоров

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Вчера, 17 августа, в «Уфа-Арене» был дан официальный старт Первенству мира по спортивной борьбе среди юниоров. На церемонии открытия присутствовали глава Башкирии Радий Хабиров, президент Объединённого мира борьбы Ненад Лалович и замминистра спорта России Алексей Морозов.

Руководитель региона заверил, что власти «постарались создать все условия» для того, чтобы борцы смогли проявить в Уфе «самые лучшие спортивные качества». Хабиров пожелал участникам ярких побед.

Уфа стала первым городом России, принимающим Первенство мира по спортивной борьбе. В башкирскую столицу съехались 1 094 спортсмена из 55 стран. Они будут выступать на площадке комплекса «Уфа-Арена». Соревнования включают три дисциплины: грэпплинг, греко-римскую и вольную борьбу. Первенство будет проходить до 22 августа.