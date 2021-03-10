Сейчас с подозреваемым работают следователи

Сегодня, 10 марта, стало известно о задержании сразу пятерых сотрудников межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД Башкирии. Инспекторов подозревают во взяточничестве.

В Следственном комитете республики, где против полицейских уже возбудили уголовные дела, раскрыли суть обвинений. Там отметили, что полицейских задержали в Уфе. Среди сотрудников ГИБДД, которые теперь находятся под следствием, – замначальника и четверо инспекторов МРЭО.

– В период с 2017 по 2020 год подозреваемые получали через посредников взятки за оказание содействия в получении водительских удостоверений без фактической сдачи экзаменов. Сумма взятки за каждое удостоверение варьировалась от 14 до 40 тыс. рублей – в зависимости от желаемой категории транспортного средства и их количества, – представил СК версию следствия.

Следователи также возбудили уголовные дела против одного посредника и взяткодателя.

Факты взяточничества выявили сотрудники собственной безопасности МВД и регионального управления СК. Подозреваемые пока находятся под стражей, с ними работают следователи. В ближайшее время задержанным изберут меру пересечения.