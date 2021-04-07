Три офиса, элитный коттедж и внедорожники: в Уфе у «золотого» гаишника нашли богатств более чем на 44 миллиона

У мужчины нашли имущества болеем чем на 44 миллиона рублей - объяснить его происхождения экс-гаишник не смог

В Уфе у бывшего начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД обнаружились во владении дома и дорогие автомобили на сумму более 44 млн рублей, при этом происхождение своих доходов служащий объяснить не смог.

Как рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры, в ходе проверки, выяснилось, что высокопоставленный полицейский за несколько лет приобрел три внушительных офиса в Уфе общей площадью более 700 метров, просторную квартиру и загородный дом с земельным участком – между прочим, в элитном коттеджном поселке, а также два дорогих внедорожника. Общая стоимость имущества превысила 44 млн рублей. Чтобы отвести от себя подозрения, предприимчивый экс-экзаменатор ГИБДД оформил все движимое и недвижимое имущество на своих близких родственников. Вот только во время прокурорской проверки, ни родственники, ни сам служащий происхождение таких внушительных доходов объяснить не смогли.

Уже в ходе разбирательств полицейского уволили из органов МВД за «совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». В свою очередь, прокуратура направила в суд исковое заявление об изъятии имущества и денежных средств и обращении их в доход государства.

- В целях обеспечения иска в суд направлено заявление о наложении ареста на вышеуказанное имущество. Ход и результаты его рассмотрения находятся на особом контроле прокуратуры, - добавили в надзорном ведомстве.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Напомним, похожая громкая история произошла в Уфе в сентябре 2018 года, когда задержали прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина прямо на рабочем месте во время получения крупной взятки. Позже при обыске в доме у прокурора обнаружили около 180 млн рублей, а также выяснилось, что в собственности у Гарифуллина есть два особняка в Павловке и Сочи, а также пять квартир, хотя официальный доход госслужащего не превышал 1,4 млн рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере», скоро дело будет передано в суд.